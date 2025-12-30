Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Faltan horas para que entren en vigor las balizas obligatorias de la DGT y algunos conductores siguen sin tener claro su eficacia

Faltan pocas horas para que entren en vigor las balizas de la DGT, que serán obligatorias a partir del 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera. La mayoría de los conductores ya la tienen en las guanteras de sus coches, pero todavía hay dudas de cómo usarlas, y sobre todo, no saben si su dispositivo está homologado.

Publicado:

Faltan pocas horas para que entren en vigor las balizas de la DGT, que serán obligatorias a partir del próximo 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera. La mayoría de los conductores ya la tienen en las guanteras de sus coches, pero todavía hay dudas de cómo usarlas, y sobre todo, no saben si su dispositivo está homologado. De hecho algunos han tenido que volver a la tienda para comprar unas nuevas, porque al consultar el modelo se han dado cuenta de que las que compraron no son las oficiales, no están certificadas.

Para comprobar si son validas conviene consultar el listado de la DGT. Comprobar que están perfectamente homologadas y sobre todo, conectadas a la plataforma DGT 3.0. Es importante hacerlo porque en el mercado se siguen vendiendo balizas que no están certificadas. La primera de las claves para saber que tenemos la baliza correcta es mirar el código de certificación de varias letras y números y consultar en la página oficial de la DGT.

Sanción de 80 euros si no las llevamos

Algunos conductores siguen teniendo dudas. Una de las más comunes es si hay que darse de alta en alguna plataforma. Desde la Dirección General de Tráfico aclaran que no es necesario. Si la baliza está perfectamente homologada se conectará directamente con la DGT cuando se active. Si no la llevamos la multa será de 80 euros. Y se aplicará tanto a los que no tengan el dispositivo como a los que lleven una baliza no homologada o sin la función de geolocalización activada. Ese es el principal requisito para que la DGT reciba a tiempo real la posición del vehículo en caso de accidente.

Dudas sobre su eficacia

Los partidarios de las balizas lo consideran un método mucho más seguro que los tradicionales triángulos. Permite que el conductor no tenga que bajarse del coche y eso evitará atropellos o accidentes. Pero en los últimos días algunos videos se han hecho virales al poner en duda este nuevo método de señalización.

Para algunos no son del todo eficaces en algunos casos como por ejemplo cambios de rasante, curvas o cuando es de día y hay poca visibilidad. Otra de las dudas más destacadas es si a partir a de ahora estarán prohibidos los tradicionales triángulos. La respuesta es no. Lo obligatorio es poner siempre la baliza pero se pueden usar los dos métodos de señalización, siempre y cuando salir a poner los triángulos no suponga ningún riesgo para el conductor.

Antena3 Noticias

Faltan horas para que entren en vigor las balizas obligatorias de la DGT y algunos conductores siguen sin tener claro su eficacia

