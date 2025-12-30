Vídeo: Jabugo celebra el Fin de Año con 12 lonchas de jamón ibérico en sus "Precampanadas"

La localidad de Jabugo, Huelva, ha celebrado este martes sus 'Precampanadas Ibéricas', un evento que ha reunido de nuevo a numerosos vecinos y visitantes en la plaza del Jamón para despedir el año de forma simbólica, con el jamón DOP Jabugo el principal elemento de este encuentro.

Algunos de los vecinos muestran su alegría y simpatía por esta ceremonia. "A nosotros nos gusta más el jamón que las uvas", indica una de las vecinas. "Esto no tiene pipas, ni tiene pellejo, ni nada" indica otra de las presentes haciendo referencia de manera implícita y con una sonrisa a las principales dificultades que suele conllevar ingerir las 12 uvas en las campanadas de Año Nuevo.

Estas Precampanadas cuentan ya con cuatro ediciones y se han convertido en una auténtica tradición navideña en Jabugo. En consecuencia, el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez Sánchez, ha valorado "muy positivamente" la celebración, recalcando que las Precampanadas Ibéricas "representan ya una seña propia de nuestra Navidad, una forma muy nuestra de cerrar el año en torno a nuestro producto más emblemático".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.