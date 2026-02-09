Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pillado un hombre con un 'zapatófono' que le chivaba las respuestas del examen teórico de conducir

Había ocultado en su zapato un teléfono para que le chivasen las respuestas. La sanción asciende a 500 euros y no podrá volver a presentarse a la prueba en medio año.

Beatriz Sobrino
Había invertido tiempo en elaborar el mecanismo para copiar, pero no en estudiar el temario de la autoescuela. Los Mossos d'esquadra han denunciado a un hombre que se presentaba la prueba teórica en la Seu d'Urgell, en Lleida, para obtener el permiso de conducir.

Para ello, había elaborado un casero mecanismo de copia: “una chuleta” que combina la tecnología de un teléfono inteligente y un auricular, con la rudimentaria elasticidad de unos agujeros en un calcetín.

Los responsables de la prueba detectaron un comportamiento extraño y avisaron a los Mossos. El aspirante llevaba un teléfono oculto en el zapato y había agujereado parte de un calcetín para grabar las preguntas de la prueba. Acercaba el examen al pie y las imágenes que captaba desde su “zapatófono” se enviaban a un colaborador externa que le transmitía las respuestas correctas mediante un auricular que el alumno llevaba oculto. Con la cámara captaba las preguntas y desde el exterior le filtraban las respuestas.

En las fotografías, que la policía ha distribuido, se aprecia además como el infractor llevaba varias capas de ropa para ocultar los cables y mecanismos que podían hacer levantar las sospechas.

“Una chuleta casera pero efectiva”

Según la ley de Seguridad Vial copiar en el examen utilizando dispositivos de intercomunicación es un delito grave: “ utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente, en las pruebas para obtener y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos”.

Según la normativa además, comporta una sanción de 500 euros y la imposibilidad de presentarse al examen de la DGT durante un plazo de 6 meses.

