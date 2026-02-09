Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
A prisión por encerrar a su pareja y atarla de pies y manos para agredirla sexualmente durante un mes en Salamanca

El joven ha sido condenado a 37 años de cárcel, mientras que su madre, conocedora de los hechos, estará 20 años y 9 meses en prisión.

Un hombre ha sido condenado a 37 años de cárcel por maltratar y agredir sexualmente a su pareja, a la que encerró durante un mes y ató de pies y manos a la cama para aprovecharse de ella en el verano de 2024.

La madre del agresor lo sabía todo: condenada a 20 años

Además, la madre de este joven conocía estos hechos, por lo que también ha sido condenada a 20 años y 9 meses entre rejas.

Todas las partes han aceptado las penas, y es que la Fiscalía pedía 42 años de cárcel para el agresor, quien ha sido condenado delitos de detención ilegal, maltrato habitual, agresión sexual y lesiones al mínimo legal, además de otros como estaba y extorsión.

El joven estaba presente hasta cuando ella iba al baño

El joven y la víctima eran pareja desde agosto de 2022 y vivían juntos en la casa de la madre de él, que fue conocedora de los abusos de su hijo hacia la joven. Este maltrató continuamente a su pareja, a la que no permitía salir de casa, relacionarse con otras personas e incluso estaba presente cuando ella iba al baño.

Intentó huir por la ventana y el agresor la encerró

Como consecuencia, la joven denunció por malos tratos y en 2023 se le prohibió al acusado comunicarse y acercarse a ella, pero ambos decidieron reanudar la convivencia y comenzaron a vivir en la casa de la madre de él. Más adelante, en enero de 2024, la víctima intentó huir por la ventana, y pese a que decidió dejar la relación este la encerró en casa atada de pies y manos a la cama. Además, él y su madre usaban la tarjeta bancaria de la joven y sustraían el dinero de su pensión.

En agosto de 2024, unos vecinos escucharon los gritos de auxilio de la mujer y llamaron a la policía. Cuando esta se presentó vieron al hombre sujetando por las muñecas a la mujer, a quien tenía inmovilizada y con fuerte olor a orín, aturdimiento y con múltiples lesiones en muñecas, tobillos, cara y brazos. Esta dijo que hacía sus necesidades personales en un cubo y que además de ser golpeada este le cortó el pelo.

