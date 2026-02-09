Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
sociedad
Sucesos

Manifestación

Los servicios de urgencias se manifiestan: "Estamos saturados"

Son la puerta de entrada al sistema sanitario y no pueden más. Piden una reestructuración total para mejorar la atención a los pacientes: "Que no estén por los pasillos".

Concentraci&oacute;n a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coru&ntilde;a

Concentración a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Úrsula Lorenzo
Publicado:

Llevamos demasiado tiempo ya escuchándolo. Faltan profesionales sanitarios, sobre todo médicos. La atención primaria y los servicios de urgencias, entre otros, están al límite y finalmente han decidido alzar la voz. En este caso, son los urgenciólogos los que dan un paso adelante y se han concentrado a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Es la cuarta manifestación que realizan y, si continúan sin respuestas, no descartan endurecer sus protestas.

Reclaman mejoras laborales, entre las que figuran la exención de las guardias de 24 horas para profesionales mayores de 55 años, el reconocimiento en la jornada laboral de las tareas de investigación, docencia y formación continuada, o la actualización salarial, ya que sus condiciones actuales datan del año 2007. Mejoras laborales que redundarían en una mejora del sistema.

Denuncian estos profesionales que, precisamente por ser pocos, muchas veces parecen quedar en el olvido y no descartan incluso plantear una huelga en el caso de que las acciones que ahora llevan a cabo no den sus frutos.

"Que los pacientes no estén en los pasillos"

"Estamos saturados, por momentos colapsados y ahora mismo saturados", explica Amadeo Seco, médico de este servicio de urgencias. Es uno de los profesionales concentrados a las puertas del Hospital de A Coruña este lunes.

"Como todos los años, desde principios de noviembre, con la campaña de la gripe y los virus respiratorios, estamos saturados", repite este doctor, que hace hincapié en la necesidad de que las administraciones se sienten con ellos para empezar a hablar. No se trata de una reclamación pensada únicamente en sus propios intereses; va más allá. Los profesionales aseguran que la situación es insostenible tanto para ellos como para los ciudadanos.

"Queremos que se hagan planes funcionales que redunden en una mejor calidad de atención a los pacientes", explica el doctor Seco. En definitiva, reestructurar los servicios para evitar situaciones que se repiten más de lo que les gustaría: "Que no estén los pacientes en los pasillos, que nos parece lo más importante".

Urgencias, la puerta de entrada al sistema sanitario

Pacientes que, en muchas ocasiones, llegan a urgencias al no haber recibido respuesta en otros servicios. "Es totalmente comprensible: si un paciente no encuentra respuesta, acaba llegando a urgencias; somos la entrada para todo", asume este doctor. Y es que a los servicios de atención primaria, muchas veces, les ocurre lo mismo.

Por ello, los urgenciólogos también echan de menos tener mayor presencia a la hora de crear planes específicos o tomar decisiones organizativas. En definitiva, escuchar al colectivo, tanto en organización como en recursos humanos. Permitirles aportar en la solución a un problema que parte de la falta de personal pero que arrastra otras muchas cuestiones.

