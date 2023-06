La odisea que vivieron para rescatar al caimán en una finca de Toledo: "¡Prefiero que me muerda a mí!"

Un agónico rescate de un caimán. Tanto el reptil como el hombre al que agredió el animal se encuentran bien. Unos vecinos de Illescas, en Toledo, alertaron de que había un caimán en su balsa de riego.

Rápidamente se activaron todos los operativos "para afrontar este desafío", explican desde la Fundación Zoo Koki, que colaboraron con el seprona en el rescate del animal.

"Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Illecas (Toledo), localizan un caimán de un metro en una balsa de riego y colaboran en su rescate", tuitea la Asociación Jucil.

Sacar al animal de la finca supuso "un desafío titánico" y una "auténtica odisea". El animal llega a morder al hombre que lo saca del agua. Fue Fernando, un cuidador de reptiles, el encargado de rescatar al caimán de la finca privada. Se llevó un buen mordisco del animal que medía un metro de largo, pero se encuentra bien , a pesar de las complicaciones en el rescate.

Fernando, trabajador de Safari Madrid, entra decidido a la balsa de riego. Capta al caimán con un anzuelo y al intentar agarrarlo de la cola, el animal se retuerce y le muerde la mano. "Déjalo, prefiero que me muerda a mi", dice el hombre que lo captura. "Te va a morder pero bien", asegura otro desde la orilla de la balsa.

El animal está ahora en Safari Madrid, mientras la Guardia Civil investiga quién lo dejó en esa balsa privada de Toledo. "Es una finca cerrada, que está doble vallada, con cámara de video y demás y aquí es que no puede entrar nadie", explica Benito del Peral, dueño del cortijo Los Rosales. "Que lo hayan tirado al río, no se me ocurre otra opción", añade.

El animal no tiene chip y sospechan que fue abandonado por su dueño tras conocerse la prohibición de tener ciertos animales exóticos por la nueva ley de bienestar animal.