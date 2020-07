El obispo de Bilbao dice que el libro “Cásate y sé sumisa" no refleja el pensamiento de la Iglesia

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha afirmado que el título del libro 'Cásate y sé sumisa', publicado por la Diócesis de Granada, "no refleja lo que piensa la Iglesia" en torno al matrimonio, y considera que tiene un título "provocador" y "desafortunado" porque "induce al error".

Declara que el matrimonio es un acto de libertad

'Cásate y sé sumisa' es una traducción de un libro escrito por una periodista italiana, Constanza Miriano, que ha sido un best seller en su país, y que la editorial Nuevo Inicio, que depende de la Diócesis de Córdoba, ha publicado recientemente.

En una rueda de prensa en Bilbao para presentar la actividad del Día de la Iglesia Diocesana, que tendrá lugar este domingo, y a preguntas de los periodistas, Iceta ha puntualizado que no conoce más que el título de la obra, no su contenido, y ha criticado que el título esté en imperativo -'Cásate y sé sumisa'-.

En desacuerdo

El matrimonio no es fruto de un imperativo, sino de un exquisito acto de libertad, que responde a una vocación, y la Iglesia no cree que sea un acto imperativo", ha argumentado, antes de añadir que la palabra 'sumisión' es "el sometimiento de alguien a otra persona", algo con lo que, en el ámbito del matrimonio, el obispo no puede estar "más en desacuerdo".

Asimismo, Iceta ha remarcado que, para la Iglesia, tanto el hombre como la mujer cuentan con "la misma dignidad" en el matrimonio, que se basa en una relación "de respeto, reciprocidad y complementariedad" dentro de un "proyecto compartido" en el que "uno y otro construyen el amor".

A su entender, la obra cuenta con un título "provocativo" que "por desgracia induce al error", si bien ha insistido en que no conoce el contenido del libro.