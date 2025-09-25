Nueve de cada diez familias, preocupadas ante la posibilidad de que sus hijos vapeen: piden restringir los puntos de venta

Una encuesta realizada a 400 familias en España, promovida por UPEV, la asociación de empresarios del vapeo, revela que nueve de cada diez familias muestran preocupación ante la posibilidad de que sus hijos vapeen.

El estudio señala que la venta libre de estos productos es vista como el principal factor que facilita el acceso de los menores. De hecho, el 93,3% de las familias considera que restringir los puntos de venta sería la medida más efectiva. Actualmente, los vapers se pueden adquirir en bazares, gasolineras, grandes superficies, peluquerías o tiendas de conveniencia, y el anteproyecto de ley en tramitación no contempla cambios en este aspecto.

Al ser consultados sobre otras posibles soluciones, el 58% de los padres y madres propone exigir la presentación del DNI en el momento de la compra, mientras que un 12,5% apuesta por sancionar tanto a los menores como a sus familias en caso de consumo.

Más allá de las medidas de control, la encuesta refleja también la percepción sobre la responsabilidad en la prevención del vapeo entre menores. Casi la mitad de las familias reconoce que este deber recae en ellas, aunque un 41,5% opina que debe ser compartido con el Gobierno. Por su parte, el 12% considera que la responsabilidad es exclusivamente gubernamental, una cifra que se eleva hasta el 16% entre quienes tienen hijos de entre 15 y 17 años.

Desde UPEV subrayan que la clave está en aplicar soluciones prácticas que regulen de forma real la venta del producto y reduzcan el acceso de los menores, evitando medidas prohibicionistas que, según advierten, "no resolverán el problema". En palabras de su presidente, Arturo Ribes, "en el fondo es una cuestión de sentido común: nadie quiere que los menores vapeen".

Rechazo generalizado a las medidas del Ministerio de Sanidad

Una encuesta de la Asociación Española de Consumidores a más de 3.500 personas refleja un rechazo generalizado a las medidas del Ministerio de Sanidad. Sólo un 18% considera correcto que se prohíba fumar en terrazas o espacios al aire libre.

Además, el 77% opina que las prohibiciones no reducen el tabaquismo y el 71% asegura que volvería al tabaco convencional si se prohíben los alternativos. Por tanto, la normativa que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad podría hacer volver al 91% de los consumidores al tabaco tradicional, con el perjuicio para la salud que tendría esta medida para dichas personas en particular y para la ciudadanía en general.

