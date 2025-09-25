Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Presunto acoso

Trabajadoras de una tienda de Jerez denuncian el envío de imágenes sexuales por parte de un supuesto cliente

El caso ha generado reacciones en redes sociales y reabre el debate sobre la exposición al acoso en el ámbito laboral

Natalia Fondevila
Publicado:

Empleadas de la tienda de moda Sonia Up Shop Curvy, especializada en tallas grandes y ubicada en Jerez, han denunciado la recepción de una fotografía íntima enviada por un hombre que se hacía pasar por cliente. Según relataron, el individuo contactó a través de WhatsApp interesado en ropa interior femenina y, en el transcurso de la conversación, remitió una imagen de carácter sexual.

El episodio fue narrado por las trabajadoras en un video publicado en redes sociales, donde expresaron su rechazo a lo ocurrido y señalaron el impacto negativo que este tipo de comportamientos causa durante la jornada laboral. Las empleadas subrayaron que la situación no responde a un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de acoso digital que, según ellas, se repite con frecuencia en distintos contextos.

“Por favor, no enviarnos más marranadas”

La publicación generó una notable repercusión en redes sociales. En ella las propietarias del establecimiento ruegan: “Por favor, no enviarnos más marranadas”. Usuarios particulares y perfiles de otros comercios manifestaron su apoyo a las trabajadoras y condenaron la actitud del remitente de las imágenes. Algunos comentarios hicieron hincapié en la necesidad de concienciar sobre el impacto de estas conductas y en la importancia de que se denuncien para evitar su normalización. Por su parte, Miriam, una de las responsables del establecimiento remarcaba: “¿Qué haces? Guarro, pedazo de guarro” ante la indignación tras recibir la instantánea en cuestión.

Este caso vuelve a situar en el centro del debate la vulnerabilidad de las trabajadoras ante conductas de carácter sexual en entornos profesionales, así como la necesidad de establecer protocolos eficaces para la prevención y la denuncia de este tipo de incidentes

Sociedad

