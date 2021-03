Nueva polémica por la prueba de ortografía del examen de acceso a la Policía Nacional

El examen de acceso a la Policía Nacional ha vuelto a traer polémica y, de nuevo, lo ha hecho a causa de la prueba de ortografía. Muchos de los aspirantes que realizaron la prueban han usado las redes sociales para manifestar su enfado por las características de la misma. Muchas la tachan de difícil mientras otros denuncian que poco o nada tiene que ver con las necesidades reales que existen en el Cuerpo.

100 palabras en ocho minutos

El ejercicio consistía en determinar, en ocho minutos, qué palabras de una lista de 100 recogía el diccionario de la RAE y cuáles no. El listado incluía términos como 'hidroxilo', 'pizzería', 'outlet', 'desfibrilar', 'prepago' o 'resetear'. Algunas palabras no existían, otras estaban escritas con errores de ortografía y otras, pese a su uso común, aún no están recogidas en el diccionario.

"Este sindicato le ha hecho la misma prueba a un lingüista y, curiosamente, no la ha pasado", ha denunciado Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado Policía.

16.754 aspirantes

En total, 16.754 personas estaban convocadas el sábado en 16 ciudades para realizar los exámenes de acceso a la escala básica de la Policía Nacional, 11.728 hombres y 5.026 mujeres. Además de la prueba de ortografía, el examen incluía la prueba de conocimientos, el Cuestionario de Información Biográfica, el test de personalidad, psicotécnicos.

Polémicas anteriores

No es primera vez que la prueba está rodeada de polémica. En 2017, el Ministerio del Interior ya anuló el examen de ortografía realizado por los aspirantes.

Las pruebas celebradas en diciembre de 2019 un grupo de aspirantes llevó su suspenso a los tribunales, después de que se fijara el aprobado en esta prueba en un 6,2 y no en un 5 tras haberla realizado.