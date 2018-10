Una nueva tromba de agua sobre Castellón deja aisladas localidades y registros históricos en Vinaròs

La provincia de Castellón ha sufrido la tarde de este viernes las consecuencias de la gota fría que azota la Comunidad Valenciana desde el jueves con registros ya históricos de trombas de agua, más de medio millón de estudiantes sin clase, carreteras cortadas y crecidas de los ríos. A falta de verificar los datos definitivos, la Agencia Estatal de Meteorología asegura que la localidad castellonense de Vinaròs ha registrado la mayor acumulación de agua de lluvia en España en una hora con 159,2 litros por metro cuadrado, concretamente entre las 18 y las 19 horas de este viernes, que ha cortado incluso los accesos al hospital comarcal y la N-340.

Ha sido tal la intensidad de la tromba de agua que incluso se ha perdido temporalmente la conexión con esa estación meteorológica, pero hasta las 19 horas había registrado 286,3 litros por metro cuadrado, todo ello enmarcado en un episodio que se ha cebado durante toda la tarde en la franja del litoral norte de Castellón.

Otros municipios afectados han sido Benicarló, Cabanes, Benlloch -incomunicado durante dos horas tras caer 260 l/m2 en las últimas horas-, Alcalá de Xivert, Peñíscola o Alcossebre. En toda esa zona se han sufrido cortes de carreteras, inundaciones de plantas bajas, campos anegados y numerosas intervenciones de los bomberos para rescatar a conductores de vehículos atrapados por corrientes de agua, sin que haya constancia de daños personales, al igual que durante el jueves en esa provincia y en la de Valencia.

Además, el tráfico de la línea ferroviaria Tarragona-Castellón ha sido interrumpido por la acumulación de agua en la estación de Vinaròs y Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre La Aldea y Castellón para los pasajeros afectados, con trenes detenidos en estaciones cercanas. La Delegación del Gobierno en la Comunitat ha decidido desviar el tráfico a la AP-7 de manera gratuita entre Torreblanca (Castellón) y l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) para facilitar la circulación en la zona norte de la provincia de Castellón en la que hay varias vías cortadas.

Desde la Delegación se recomienda no usar en vehículo ni realizar desplazamientos si no son estrictamente necesarios en la provincia, y especialmente se recomienda no coger el coche en la zona norte entre Torreblanca y el límite de la provincia y desde Vinaròs hacia el interior.

Aemet ha actualizado los avisos por el temporal en la Comunitat Valenciana y ha decretado el nivel máximo rojo en el litoral norte de Castellón, activo hasta las 22 horas de este viernes, mientras que se mantiene el nivel naranja en el interior norte y sur de Castellón, y en el litoral sur hasta el sábado a las 12 horas. Para la zona litoral norte, Aemet establece para el sábado también nivel naranja hasta las 12 horas, mientras que el litoral de Alicante y el litoral sur de Valencia permanecerán en alerta amarilla por lluvias, que en algunos puntos podrán alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

La gota fría ha dejado por el momento precipitaciones acumuladas de hasta 260 litros por metro cuadrado en Benlloch (Castellón), 235 en la pedanía valenciana de El Palmar, 201 en Alcalá de Xivert, 195,4 en Alfondeguilla, 194 en Torreblanca y 191,4 en Almenara (Castellón). La factoría Ford de Almussafes (Valencia) ha retomado la producción con normalidad en el turno de mañana, después de que ayer se decidiese suspender el turno de noche, en el que trabajan unos 1.200 empleados, por las intensas lluvias registradas.

El Gobierno valenciano ha anunciado medidas para apoyar a los ayuntamientos que se hayan visto afectados por la gota fría, así como a aquellos sectores económicos que hayan podido resultar dañados. La Confederación Hidrográfica del Júcar descarta por el momento acometer desembalses extraordinarios en las presas de su competencia, a pesar del incremento de caudales y reservas experimentado en las últimas horas.