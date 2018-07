La novia del turista que se fracturó el cuello tras tirarse a una piscina en Magaluf consigue el dinero para trasladarlo a su país

La familia Richard ha recaudado las 20.000 libras esterlinas (alrededor de 22.500 euros) que necesitaba para el transporte del joven que fue a Magaluf para celebrar su 26 cumpleaños y acabó con el cuello fracturado tras tirarse de cabeza a las piscina.

La novia del joven abrió una cuenta en GoFundMe para pedir donaciones, en la que la gente ha aportado 13.231 libras. Además, otros miembros de la familia de Richard han hecho donaciones y han conseguido más dinero vendiendo artículos valiosos.

Según explica Simona Malarova, novia del accidentado, las donaciones de la gente se destinarán al tratamiento médico de Richard en el hospital de Son Espases y ahora está tratando de detener/cancelar la cuenta GoFundMe ya que la familia "no desea que se hagan más donaciones". "He proporcionado todas las pruebas que GoFundMe ha solicitado para verificar mi identidad para retirar las donaciones y espero a que ellos revisen los documentos que he proporcionado", añade.

Además, para evitar que la gente tilde la petición de estafa, la joven anuncia que publicará todos los recibos y pruebas del tratamiento en su cuenta de Facebook y agradece a todo el mundo la ayuda que le han facilitado.

No obstante, Richard está actualmente en coma inducido y su condición médica ha empeorado, por lo que por ahora no está lo suficientemente estable para viajar en un avión medicalizado.