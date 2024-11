Noticias de hoy, viernes 8 de noviembre de 2024

Una treintena de vehículos han sido arrastrados de madrugada por el agua en una rambla en Cadaqués, en la comarca gerundense del Alt Empordà, en Girona, donde está activada la prealerta ante la previsión de que la lluvia que cae pueda acumular 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prepara para asistir a la Cumbre del Clima, pero su partida se produce en medio de una polémica política que estalló tras el desastre DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia el 29 de octubre. Con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y su equipo bajo escrutinio por la gestión de la emergencia, las críticas se han intensificado debido a la falta de respuestas claras sobre la coordinación y la activación de alertas durante la crisis.

Mazón, que ha sido señalado en algunos medios por presuntamente estar en un cumpleaños el día del desastre, ha respondido públicamente: "¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente". Según el presidente, se encontraba en un almuerzo de trabajo y, ha asegurado que estuvo "comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría".

Paiporta se ha convertido en la zona cero de la DANA en la Comunidad Valenciana. Entre los escombros y el barro, vecinos aguardan en la calle para evitar saqueos mientras militares, policías municipales y agentes de Guardia Civil, entre otros, patrullan la localidad valenciana. Un equipo de Antena 3 lo ha vivido en primera persona esta noche.

"¿Hoy no duerme?" No, no". Es la respuesta de un vecino en plena noche en Paiporta. Tiene trabajo por delante. "Vienen a ayudarme para meter cosas en el coche".

Caminando por las calles de Paiporta, un grupo de vecinas se reúne frente a un local. "Hay gente que esta intentando robar y entrar. Por suerte está mi hija ahora conmigo en casa, pero hay gente que está sola...", reconoce una de las mujeres. A la pregunta de si tiene miedo, no lo duda: "Sí, porque esto está desolado. Es una catástrofe".

Otro grupo ha colocado mesas en la acera y la carretera para cenar y vigilar su portal. "No sabes en el día que estás, todos los días son iguales...pero saldremos de esta", nos cuenta una vecina.

