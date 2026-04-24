Noticias de hoy, viernes 24 de abril de 2026

Donald Trump anuncia una extensión de la tregua entre Líbano e Israel.

Trump anuncia una extensión de la tregua en Líbano

Nada más terminar la reunión que los embajadores de Líbano e Israel mantuvieron en Estados Unidos, desde el Despacho Oval, Donald Trump, anunciaba una extensión de tres semanas del alto el fuego entre ambos países. Hezbolá lo ha roto atacando el norte de Israel y Netanyahu ya ha respondido. Mientras tanto, Trump sigue presumiendo con tener estrangulado económicamente a un régimen iraní que considera descabezado.

Los líderes europeos se reúnen en Chipre

Europa se reúne entorno a Zablonski en Chipre. Aprueban un nuevo préstamo para Ucrania y ponen sobre la mesa su incorporación a la Unión. Los líderes europeos debatirán las medidas de ahorro energético y la disminución de la dependencia del gas y el petróleo. Pedro Sánchez volverá a insistir en que el acuerdo con Israel debe ser anulado.

Abascal quiere extender la "prioridad nacional"

En Huelva Abascal quiere ampliar su prioridad nacional a toda España. Esa prioridad nacional de los pactos de Aragón y Extremadura. Hoy, Guardiola toma posesión de su cargo como presidenta.

Declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional

Mariano Rajoy ha contestado a lo Mariano Rajoy. La expectación era máxima en la Audiencia Nacional. Se sentaba ante la jueza como testigo. El expresidente ha negado todo. Cualquier relación con la Kitchen y la destrucción de pruebas de la Caja B.

El AVE volverá a Málaga el 30 de abril

No se fiaban aunque se ha anunciado que el AVE volverá a Málaga el día 30 de este mes. Antes del fin de semana largo del uno de mayo. Es algo muy esperado, por los usuarios y también por los empresarios de turismo. Las pérdidas son millonarias desde que el 18 de enero se paralizara la circulación como consecuencia del accidente de Adamuz y las inundaciones.

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