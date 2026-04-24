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Noticias de hoy, viernes 24 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 24 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, viernes 24 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Donald Trump anuncia una extensión de la tregua entre Líbano e Israel.

Trump anuncia una extensión de la tregua en Líbano

Nada más terminar la reunión que los embajadores de Líbano e Israel mantuvieron en Estados Unidos, desde el Despacho Oval, Donald Trump, anunciaba una extensión de tres semanas del alto el fuego entre ambos países. Hezbolá lo ha roto atacando el norte de Israel y Netanyahu ya ha respondido. Mientras tanto, Trump sigue presumiendo con tener estrangulado económicamente a un régimen iraní que considera descabezado.

Los líderes europeos se reúnen en Chipre

Europa se reúne entorno a Zablonski en Chipre. Aprueban un nuevo préstamo para Ucrania y ponen sobre la mesa su incorporación a la Unión. Los líderes europeos debatirán las medidas de ahorro energético y la disminución de la dependencia del gas y el petróleo. Pedro Sánchez volverá a insistir en que el acuerdo con Israel debe ser anulado.

Abascal quiere extender la "prioridad nacional"

En Huelva Abascal quiere ampliar su prioridad nacional a toda España. Esa prioridad nacional de los pactos de Aragón y Extremadura. Hoy, Guardiola toma posesión de su cargo como presidenta.

Declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional

Mariano Rajoy ha contestado a lo Mariano Rajoy. La expectación era máxima en la Audiencia Nacional. Se sentaba ante la jueza como testigo. El expresidente ha negado todo. Cualquier relación con la Kitchen y la destrucción de pruebas de la Caja B.

El AVE volverá a Málaga el 30 de abril

No se fiaban aunque se ha anunciado que el AVE volverá a Málaga el día 30 de este mes. Antes del fin de semana largo del uno de mayo. Es algo muy esperado, por los usuarios y también por los empresarios de turismo. Las pérdidas son millonarias desde que el 18 de enero se paralizara la circulación como consecuencia del accidente de Adamuz y las inundaciones.

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El olfato de 'Coca' destapa más de 100.000 euros en droga en un control de la Guardia Civil en La Rioja

El perro del Servicio Cinológico fue clave para localizar un doble fondo en un vehículo inspeccionado

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Noticias de hoy, viernes 24 de abril de 2026

Cogida en Sevilla a Roca Rey

Cornada de 35 centímetros y dos trayectorias, así ha sido la cogida que mantiene "muy grave" a Roca Rey

Red de Cercanías de Barcelona

La muerte de una persona por una descarga eléctrica provoca el corte de la circulación en la línea R4 de Rodalies

Nuevo concepto estratégico aprobado en el 50 aniversario de la OTAN
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 24 de abril?

El agresor sexual de Castellón decía que trabajaba en el CNI: "Una chica se encerró en casa durante meses"
Castellón

El agresor sexual de Castellón decía que trabajaba en el CNI: "Una chica se encerró en casa durante meses"

Imagen del coche de la Guardia Civil
Toledo

Un hombre se suicida tras matar a su exmujer con un arma blanca en Seseña, Toledo

El hombre contaba con antecedentes penales por violencia machista cuando iniciaron los trámites de divorcio en 2024.

Antonio Santiago Muñoz
Homicidio

La Guardia Civil pide colaboración para localizar al presunto homicida de un joven de 22 años en Adra, Almería

El investigado tiene orden de detención y es considerado "armado y peligroso" tras un crimen vinculado a clanes.

En libertad la madre acusada del crimen de su hijo en Garrucha (Almería) ante su "inminente parto"

En libertad provisional la madre de Lucas, el niño asesinado en Garrucha, ante la inminencia de parto

Dos bebés

Los nombres en España cambian: los clásicos como María o Manuel conviven con nuevas tendencias como Ailany o Suleya

Juicio del caso conocido como Simione

Uno de los detenidos por el narcotúnel ceutí niega estar vinculado al transporte de 3 toneladas de cocaína en el Simione

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