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Noticias de hoy, jueves 23 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 23 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, jueves 23 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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PP y Vox cierran acuerdo de gobierno en Aragón, el pacto también incluye, igual que en Extremadura, la "prioridad nacional".

Operación Kitchen

Día clave en el juicio de la 'operación Kitchen'. Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal acuden a la Audiencia Nacional como testigos, por tanto, con la obligación de decir la verdad. Justo tres días después de que Bárcenas les señalase como ideólogos del espionaje.

Prioridad nacional

La bronca política en nuestro país gira en torno a la "prioridad Nacional". Término de la discordia y protagonista de los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón. Los que han llevado a Azcón y a Guardiola a presidir esas autonomías. El concepto "primeros los españoles" figura en ambos aunque luego la moción en el Congreso ha sido rechazada por los populares.

Regularización de migrantes

La regularización de migrantes sigue dejando largas colas, sobre todo en los ayuntamientos, los inmigrantes llegan a esperar hasta siete horas. Los sindicatos policiales aseguran que se han quedado fuera a la hora de detectar el fraude documental. Según ellos, son los únicos que lo pueden hacer.

Consecuencias de la guerra de Irán

Si continúa el bloqueo de Ormuz, el precio de los preservativos podría subir hasta un 30%. El mayor fabricante mundial ha advertido de que sus costos de producción se han disparado desde el inicio de la guerra.

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Noticias de hoy, miércoles 22 de abril de 2026

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Sociedad

El andamio caído

¿Qué pudo fallar en el accidente mortal de Benidorm? Un experto en seguridad laboral advierte: "Seguimos usando medios del pasado”

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Noticias de hoy, jueves 23 de abril de 2026

Imagen del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

Muere un tercer paciente oncológico de los que recibieron por error una dosis seis veces mayor a la pautada

Imagen de archivo de un tren AVE
Circulación ferroviaria

El AVE entre Málaga y Madrid reanuda su servicio el 30 de abril

Detenido en Melide
Detención

El vídeo de la detención de un hombre con comportamiento violento se hace viral por la ayuda de los vecinos

Alejandro Toledo, expresidente de Perú, extraditado por EEUU por el caso Odebrecht
Efemérides

Efemérides de hoy 23 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 23 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 23 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Ola de calor
Cambio climático

Los efectos del cambio climático en España: más muertes, incendios y enfermedades

Las altas temperaturas que no solo favorecen los incendios, si no que además son los mejores aliadas para las enfermedades infecciosas tropicales, las alergias y otros problemas de salud en poblaciones vulnerables o expuestas.

Hospital Universitario de Toledo REMITIDA / HANDOUT por JCCM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/04/2026

Blanca, la bebé mordida por un perro, recibió 100 puntos de sutura: "La tenía en la boca como si fuera un trapo"

Cartel difundido por SOS Desaparecidos de Vicente L.G.

Buscan urgentemente a un condenado por agresión sexual múltiple en Castellón que se quitó la pulsera de localización

Una pediatra agenda citas "fantasma" para trabajar lo menos posible en Sonseca, Toledo

Apartan a una pediatra por llenar su agenda con citas falsas para reducir su carga de trabajo en Sonseca, Toledo

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