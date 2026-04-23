Noticias de hoy, jueves 23 de abril de 2026

PP y Vox cierran acuerdo de gobierno en Aragón, el pacto también incluye, igual que en Extremadura, la "prioridad nacional".

Operación Kitchen

Día clave en el juicio de la 'operación Kitchen'. Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal acuden a la Audiencia Nacional como testigos, por tanto, con la obligación de decir la verdad. Justo tres días después de que Bárcenas les señalase como ideólogos del espionaje.

Prioridad nacional

La bronca política en nuestro país gira en torno a la "prioridad Nacional". Término de la discordia y protagonista de los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón. Los que han llevado a Azcón y a Guardiola a presidir esas autonomías. El concepto "primeros los españoles" figura en ambos aunque luego la moción en el Congreso ha sido rechazada por los populares.

Regularización de migrantes

La regularización de migrantes sigue dejando largas colas, sobre todo en los ayuntamientos, los inmigrantes llegan a esperar hasta siete horas. Los sindicatos policiales aseguran que se han quedado fuera a la hora de detectar el fraude documental. Según ellos, son los únicos que lo pueden hacer.

Consecuencias de la guerra de Irán

Si continúa el bloqueo de Ormuz, el precio de los preservativos podría subir hasta un 30%. El mayor fabricante mundial ha advertido de que sus costos de producción se han disparado desde el inicio de la guerra.