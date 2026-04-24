Efemérides de hoy 24 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 24 de abril?

El 24 de abril de 1999, los dirigentes de la OTAN aprueba el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza, un documento clave que redefine las funciones de la Alianza Atlántica y amplia su papel más allá de la defensa territorial clásica. Con ello, la organización asume nuevas responsabilidades ante crisis regionales, inestabilidad política y amenazas emergentes, sentando las bases de una OTAN preparada para actuar en un mundo más complejo e imprevisible que el que había visto nacer la Alianza medio siglo antes.

Todo se produce durante la histórica cumbre celebrada en Washington (Estados Unidos) del 23 al 25 de abril, donde se celebra el medio siglo de existencia, reuniendo a los principales líderes de los países aliados en un momento de profundos cambios geopolíticos. La organización, nacida en plena Guerra Fría, llegaba a su 50 aniversario enfrentándose a un escenario internacional muy distinto, marcado por el colapso del bloque soviético y por conflictos abiertos en Europa del Este que cuestionaban el viejo equilibrio de seguridad.

Un 24 de abril, pero de 1824, las Provincias Unidas de Centroamérica, formadas por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, suprimen legalmente la esclavitud en todo su territorio. La decisión, adoptada en los primeros años de vida de la federación, no solo rompía con una práctica arraigada durante siglos, sino que también lanzaba un mensaje político claro sobre el tipo de sociedad que se aspiraba a construir tras la independencia: una comunidad basada en la libertad personal y en la igualdad jurídica. Aquel gesto convirtió a Centroamérica en una región tempranamente alineada con los ideales abolicionistas y marcó un hito decisivo en su proceso de definición como Estados soberanos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de abril?

1521.- Ejecutados en Villalar (Valladolid) Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, principales líderes en la Guerra de las Comunidades de Castilla.

1701.- Con la llegada a España de Felipe V, comienza el reinado de la Casa de Borbón.

1800.- Fundación de la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

1854.- El emperador Francisco José de Austria contrae matrimonio en Viena con Elizabeth de Wittelsbach, 'Sissi'.

1898.- España declara la guerra a Estados Unidos.

1915.- Comienza el genocidio del pueblo armenio, uno de los mayores de la historia, por parte del Imperio Otomano. En la matanza mueren millón y medio de personas.

1916.- Levantamientos de Pascua en Dublín, una sangrienta revuelta que aceleró la independencia de Irlanda del Reino Unido.

1923.- Sigmund Freud publica en Viena (Austria) la tesis 'Das Ich und das Es' (El yo y el ello).

1934.- El ingeniero Laurens Hammond patenta en Chicago un instrumento electrónico conocido como órgano Hammond.

1950.- El Gobierno de Jordania anuncia la anexión del territorio palestino de Cisjordania

1990.- Lanzado el transbordador Discovery con el telescopio espacial Hubble.

¿Quién nació el 24 de abril?

1787.- Buenaventura Orfila, médico y químico español, padre de la toxicología científica.

1856.- Henri Philippe Petain, mariscal y presidente de Francia.

1903.- José Antonio Primo de Rivera, político español, fundador de Falange Española.

1919.- César Manrique, arquitecto, pintor, escultor, decorador y urbanista español.

1926.- Florinda Chico, actriz española.

1934.- Shirley MacLaine, actriz estadounidense.

1942.- Barbra Streisand, cantante y actriz estadounidense.

¿Quién murió el 24 de abril?

1479.- Jorge Manrique, poeta y escritor español.

1710.- Manuel de Oms y de Santa Pau, virrey español en Perú.

1731.- Daniel Defoe, escritor británico.

1986.- Wallis Simpson, Duquesa de Windsor.

2004.- Estée Lauder, estadounidense, creadora de la firma cosmética que lleva su nombre.

2005.- Ezer Weizman, presidente de Israel (1993-2000).

2017.- Palomo Linares, torero español.

¿Qué se celebra el 24 de abril?

Hoy, 24 de abril, se celebra el Día Internacional del Multiculturalismo y la Diplomacia para la Paz y Día Internacional del Animal de Laboratorio.

Horóscopo del 24 de abril

Los nacidos el 24 de abril pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 24 de abril

Hoy, 24 de abril, se celebran los santos Fidel de Sigmaringen, Gregorio, Eusebio, Leoncio y Sabas.