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Noticias de hoy, viernes 19 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 19 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, viernes 19 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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El miércoles se informaba de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy podemos escuchar al expresidente gracias a los audios a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Zapatero niega cualquier influencia en el rescate de Plus Ultra

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero negó cualquier intermediación en el rescate de Plus Ultra y defendió la legalidad de su actividad profesional. Sin embargo aseguró que no recordaba si estuvo en una comida con Julio Martínez. La UDEF sospecha que esa cita pudo ser clave para la creación de una sociedad offshore, en el extranjero.

Los audios de Zapatero sobre sus hijas

Defensa férrea la que hizo el expresidente de los trabajos que realizaron y los pagos que recibieron por ellos sus hijas. Tras su declaración, el juez decidió imputar a sus hijas y a su secretaria Gertrudis Alcázar, argumentando que era una forma de garantizar sus derechos. Todavía no hay fecha para sus declaraciones.

"Las dichosas joyas"

"Las dichosas joyas", así las llama el juez Calama. La pieza separada que le suma a Zapatero la imputación de dos nuevos delitos: contrabando y fraude fiscal. Sobre esto, el expresidente no ha querido declarar. Solo dedicó 4 segundos a este tema.

Tiroteo en Times Square

Pánico en Times Square, en Nueva York. En pleno Mundial y mientras se celebraba el título de la NBA de su equipo de baloncesto. La gente corre angustiada. Un impresionante dispositivo policial se ha trasladado hasta la zona. Nadie ha resultado herido. Sí, hay un menor detenido.

El novio de Ayuso habría cobrado en tres años 4,4 millones de euros de Quirón

La Agencia Tributaria ha remitido al juez un informe sobre la facturación que una de las empresas de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, hizo al grupo Quirón Prevención. Hacienda concluye que ingresó 4,4 millones de euros en tres años. La Guardia Civil sostiene que las empresas de González Amador no tenían capacidad de hacer trabajos que justifiquen esos ingresos.

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Brote de hepatitis A en una escuela infantil de Gran Canaria: dos de los seis menores afectados han sido ingresados

La hepatitis A se detectó en un alumno de la escuela infantil y, tras activar el protocolo de vigilancia epidemiológica, se localizaron otros cinco contagios relacionados.

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CASO ANDIC

Los Mossos descartan que el fundador de Mango muriera por una distracción

En una primera declaración, Jonathan Andic aseguró que su padre se encontraba haciendo fotografías con el móvil durante una excursión por la zona de Montserrat cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, el examen técnico del teléfono revela que las únicas imágenes y vídeos captados ese día fueron realizados al inicio de la ruta, varios minutos antes de la caída.

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