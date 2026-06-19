Efemérides de hoy 19 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 19 de junio?

El 19 de junio de 2012, Julian Assange ingresa en la Embajada de la República de Ecuador en Londres (Reino Unido) para solicitar asilo político, el inicio de un confinamiento político de siete años. Assange toma la decisión después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido desestimara su recurso para evitar ser extraditado a Suecia. El fundador del medio “Wikileaks” estaba siendo investigado por las autoridades suecas tras haber sido acusado por dos mujeres de haberlas agredido sexualmente. Assange negó que tales hechos fueran reales y llegó a declarar que se trataba de una conspiración urdida por la inteligencia de Estados Unidos, país que se vio afectado por la filtración masiva que Wikileaks realizó al publicar un total de 251.287 cables del Departamento de Estado del país norteamericano. Según la defensa de Assange, el proceso de Suecia era una maniobra intermedia que serviría para facilitar el verdadero objetivo real: su extradición a los Estados Unidos. Amparado por el principio de la inviolabilidad diplomática del artículo 22 de la Convención de Viena, las autoridades británicas no pudieron acceder a la sede diplomática para ejecutar su arresto.

Un 19 de junio, pero de 1984, nace el actor y director estadounidense Paul Dano. Tras iniciar su trayectoria en producciones teatrales de Broadway durante su infancia, obtuvo su primer papel protagonista a los 16 años en el largometraje 'L.I.E.' (2001). El reconocimiento internacional se consolidó con su participación en 'Little Miss Sunshine' (2006), producción galardonada con dos premios Óscar (Mejor Guion Original y Mejor Actor de Reparto); en ella interpretó a un adolescente bajo un voto de silencio autoimpuesto hasta lograr su ingreso en la Academia de la Fuerza Aérea. Su carrera posterior abarca tanto el cine independiente, con títulos como 'Swiss Army Man' (2016), como producciones de gran presupuesto, entre las que destaca su papel de el villano Enigma en 'The Batman' (2022).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de junio?

1790.- Abolidos en Francia los títulos nobiliarios hereditarios y toda la heráldica.

1846.- En Nueva Jersey (Estados Unidos) se juega el primer partido oficial de béisbol.

1953.- El matrimonio Rosenberg es ejecutado en Nueva York acusado de revelar secretos atómicos a la Unión Soviética.

1961.- Kuwait declara su independencia del Reino Unido.

1964.- El Senado de EE.UU. aprueba la ley sobre derechos civiles de los negros.

1975.- Burger King inaugura en Madrid (en la llamada plaza de los Cubos) su primer establecimiento en Europa de comida rápida.

1987.- Atentado de ETA en el supermercado Hipercor de Barcelona: mueren 21 personas.

1996.- Bobby Fischer anuncia la variante ajedrecista 'ajedrez aleatorio de Fischer'.

2001.- La Real Casa de la Moneda acuña la última peseta.

2010.- Boda real entre Victoria de Suecia y Daniel Westling.

2014.- Felipe VI de Borbón es proclamado Rey de España.

¿Quién nació el 19 de junio?

1896.- Wallis Simpson, esposa del exrey británico Eduardo VIII.

1941.- Vaclav Klaus, presidente de la República Checa.

1951.- Francesco Moser, ciclista italiano.

1957.- Subcomandante Marcos, político y militar mexicano.

1964.- Boris Johnson, político británico.

1971.- José Emilio Amavisca, futbolista español.

1978.- Zoe Saldaña, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 19 de junio?

1867.- Maximiliano I, emperador mexicano.

1990.- Toni Martínez, guitarrista de Los Bravos.

2002.- José Plaza, presidente del Comité de Árbitros de Fútbol.

2012.- Emili Teixidor, escritor español.

2018.- Rafael Alcides, poeta cubano.

2020.- Carlos Ruiz Zafón, escritor español.

2025.- Manolo Lozano, apoderado taurino y empresario español.

¿Qué se celebra el 19 de junio?

Hoy, 19 de junio, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

Horóscopo del 19 de junio

Los nacidos el 19 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 19 de junio

Hoy, 19 de junio, se celebra san Romualdo.