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Encuesta Nacional de Salud Sexual

Cerca del 30% de las mujeres afirma haberse visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual

La encuesta también revela que el 71,9% de los hombres consumen pornografía y que es más frecuente entre las personas de 25 a 34 años.

Mónica García destaca que el 91% de la población apoya la educación sexual en la escuela frente a "pines parentales"

Mónica García destaca que el 91% de la población apoya la educación sexual en la escuela frente a "pines parentales" EUROPAPRESS

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Sara Sebastián
Publicado:

El Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han presentado los resultados de la II Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS II), un estudio realizado a partir de 9.009 entrevistas que actualiza, 16 años después, la fotografía de la salud sexual y las actitudes de la población española.

Satisfacción y diversidad sexual

Aunque la mayoría de los encuestados, un 77,2% de asegura sentirse satisfecho con su vida sexual, la cifra se sitúa casi nueve puntos por debajo del 85,8% registrado en 2009. Y ese descenso es especialmente acusado entre los mayores de 75 años, donde el porcentaje baja hasta el 51,3%.

La encuesta refleja también una sociedad más abierta a la diversidad sexual. El 88,1% de los españoles considera que las relaciones entre personas del mismo sexo son tan respetables como las heterosexuales, más del doble que hace 16 años. Además, el 13,4% de la población afirma haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo en algún momento de su vida.

En materia educativa, el consenso es amplio: el 91,1% respalda que la educación sexual se imparta en Primaria, ESO y Formación Profesional. Los datos muestran que la escuela se ha convertido en una de las principales fuentes de información sobre sexualidad, especialmente entre los hombres.

Consentimiento y prevención

El estudio pone el foco también en cuestiones relacionadas con el consentimiento. Más de la mitad de los hombres encuestados (54,3%) considera que, si una persona acepta un encuentro sexual, debe llegar hasta el final si la otra parte lo desea, una opinión que comparte el 36,6% de las mujeres. Además, el 28,2%, casi 3 de cada 10 mujeres, afirma haberse visto forzada a realizar prácticas sexuales no deseadas alguna vez.

Respecto a la prevención, el 75,2% de las personas no utilizó preservativo en su última relación sexual con penetración vaginal. A ello se suma que el 62,3% nunca se ha realizado una prueba del VIH.

Consumo de pornografía y prostitución

La encuesta también revela una importante brecha de género en el consumo de pornografía: el 71,9% de los hombres reconoce haberla visto durante el último año, frente al 24,9% de las mujeres. Asimismo, advierte que son ellos los que mayoritariamente pagan por mantener relaciones sexuales (27,5%) y casi un 18% asegura haberlo hecho más de una vez en su vida.

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