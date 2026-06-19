Los cuatro segundos de audio de la no declaración de Zapatero sobre las joyas

De las casi tres horas de declaración de Zapatero, iniciada así por el juez Calama: "Vamos a dar inicio a la declaración del señor José Luis Rodríguez Zapatero", este es el primer tema por el que le pregunta: "Y ahora vamos a las dichosas joyas". Al ser preguntado sobre ellas, insiste el juez Calama: "¿Creo que se ha recurrido no? Como sabe el recurso no es suspensivo, ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?" Sin dudarlo, Zapatero responde al instante y en una sola frase que dura cuatro segundos: "No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado".

Sigue pendiente de reunir documentos

Una respuesta corta, porque seguiría pendiente de reunir documentos para acreditar el origen de esas joyas. El entorno de zapatero filtró que fueron un regalo del rey de Arabia Saudí cuando vino de visita a España en el año 2007. Si eso llegará a confirmarse, no habría delito de contrabando, porque Zapatero no las habría introducido en España sin declararlas.

¿Puede quedarse los regalos?

Otro de los asuntos es si esos regalos se los puede quedar o pertenecen al Estado. El Catedrático Relaciones Institucionales UCJC, Rafael Calduch avisa: "El presidente puede aceptar regalos. Esos regalos son regalos al Estado, que se materializan en este caso a través del presidente del Gobierno". Los expertos aseguran que, al ser una figura pública, estos obsequios pertenecerían al Estado: "Regalos que tuvieran más de un cierto valor, tendrían que pasar a patrimonio".

Fue precisamente Zapatero quien impulsó el código de buen Gobierno en 2005: "La declaración de bienes patrimoniales que deben formular los altos cargos". Algo que, desde Bruselas, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido: "Son regalos que recibimos por las relaciones institucionales. Todos recibimos regalos, algunos no se ni cuales son". E insiste en quitarle peso a la tasación de las joyas: "Quiero puntualizar que la España de 2007 ni es la de 2026, ni la legislación de hoy es la de 2007".

El valor de las joyas

Unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros... Que ahora pueden pesar mucho a la figura del expresidente.

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