Noticias de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

La condena a Bolsonaro

El Tribunal Supremo de Brasil condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. Esta es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

La huida de sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El presunto asesino de Charlie Kirk huye con velocidad. En las imágenes se puede apreciar cómo lo hace tan solo segundos después de haber disparado a Charlie Kirk. Tras bajarse del tejado, camina con total normalidad por la calle. Más tarde, otra cámara de seguridad de la zona lo graba en un vecindario cerca de la universidad.

