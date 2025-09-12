Noticias de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La condena a Bolsonaro, o las imágenes de la huida del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 12 de septiembre.

La condena a Bolsonaro

El Tribunal Supremo de Brasil condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. Esta es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

La huida de sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El presunto asesino de Charlie Kirk huye con velocidad. En las imágenes se puede apreciar cómo lo hace tan solo segundos después de haber disparado a Charlie Kirk. Tras bajarse del tejado, camina con total normalidad por la calle. Más tarde, otra cámara de seguridad de la zona lo graba en un vecindario cerca de la universidad.

Ejemplar del mosquito del Nilo

Muere el sevillano al que el virus del Nilo dejo tetrapléjico: "Antes era completamente autónomo"

atropello brutal en madrid

Un menor roba un coche, pierde el control y atropella a su amigo en Tetuán (Madrid)

Dos menores circulan una moto

VÍDEO: Dos niños entorpecen el tráfico en una moto eléctrica en Sevilla ante la mirada incrédula del resto de conductores

Efemérides de hoy 12 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de septiembre?

La hermana de Juan, el hombre asesinado en Prado Negro: "¡Lo que le ha hecho a mi hermano! ¡Madre mía!"

Los vecinos de Prado Negro, en Huétor Santillán, Granada, han reaccionado al trágico suceso que se dio en la madrugada de este jueves 11 de septiembre.

Colisión del metro y un autobús en el PTS de Granada
GRANADA

Nueve heridos en un accidente entre el autobús y el metro de Granada

El servicio de metro se ha restablecido al completo tras la colisión que ha dejado varios heridos leves.

Pulso de los vecinos de O Grove al Concello por el tráfico pesado

Pulso de los vecinos de O Grove al Concello por el tráfico pesado: “Cuando pasa un vehículo grande tiembla todo”

Barracones para dar clase en Alfafar

Familias de Alfafar afectadas por la DANA no quieren llevar a sus hijos a clase en barracones: "Agujeros y olor a silicona"

Policía Local de Sevilla salva la vida de un bebé

Un policía Local de Sevilla salva la vida a un bebé de 7 días tras una angustiosa carrera al hospital: "Estaba ahogándose"

