Efemérides de hoy 12 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de septiembre?

El 12 de septiembre de 1965, Manolo Santana se convierte en el primer deportista español en ganar el Open de EEUU, conocido como US National Championships, antes de la “Open Era”. En la final, se enfrentó al sudafricano Cliff Drysdale en cuatro sets (6-2, 7-9, 7-5, 6-1). El encuentro toma lugar en las pistas del West Side Tennis Club, en Forest Hills, Nueva York. Su triunfo marca un antes y un después en la historia del tenis español, un deporte que hasta entonces tenía poca popularidad en el país, y significó el inicio de una leyenda, consolidando a Santana en la élite mundial del tenis.

También un 12 de septiembre de 1992, despega el Transbordador Espacial Endeavour (OV-105) en la misión STS-47. Esta misión se destaca porque dentro de la tripulación viajó un matrimonio de astronautas: Mae Jemison, ingeniera y médico, se convirtió en la primera mujer afroamericana en viajar al espacio, y Mamoru Mohri, de la Agencia Espacial Japonesa (NASDA, hoy JAXA), también formó parte de la misión, siendo el primero de Japón en volar en un transbordador espacial estadounidense.

¿Qué pasó el 12 de septiembre?

1910: En Múnich, Alemania, el compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler estrena su Sinfonía número 8, una de sus obras más ambiciosas.

1943: Un comando de las SS alemanas rescata al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en el monte Gran Sasso, a unos 100 km de Roma.

1949: Theodor Heuss es elegido presidente de la recién creada República Federal Alemana, en el territorio germano occidental posterior a la derrota nazi.

1958: El físico estadounidense Jack S. Kilby presenta el primer circuito integrado, pionero de la tecnología moderna y de los microchips.

1974: En Etiopía, el último emperador, Haile Selasie, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.

1975: La banda británica Pink Floyd lanza su noveno álbum, “Wish You Were Here”, que se convierte en uno de los discos más vendidos de la historia.

1989: En Madrid, la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle es asesinada por la banda terrorista ETA.

2024: Se realiza el primer paseo espacial comercial, cuando el magnate Jared Isaacman sale de la nave Polaris Dawn, de SpaceX.

¿Quién nació el 12 de septiembre?

1888: Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1913: Jesse Owens, atleta estadounidense, cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.

1930: Gustavo Pérez Puig, director español de teatro.

1980: Yao Ming, baloncestista chino.

1981: Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

1994: Kim Nam-joon “RM”, músico surcoreano.

¿Quién murió el 12 de septiembre?

1977: Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.

1982: Federico Moreno Torroba, compositor español.

2001: Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

2009: Norman Borlaugh, científico estadounidense, Nobel de la Paz.

2010: Claude Chabrol, cineasta francés.

2013: Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.

¿Qué se celebra el 12 de septiembre?

Hoy, 12 de septiembre, se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña.

Horóscopo del 12 de septiembre

Los nacidos el 12 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre, se celebra el Santísimo nombre de María; Guido, Leoncio y Valeriano.