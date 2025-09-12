VÍDEO: Dos niños entorpecen el tráfico en una moto eléctrica en Sevilla ante la mirada incrédula del resto de conductores

Este miércoles, en Sevilla ha sucedido una escena que deja a muchos sin palabras. Dos menores, muy pequeños, circulan en una motocicleta eléctrica por el carril central de la Avenida Manuel Siurot de Sevilla, en dirección al Hospital Virgen del Rocío y sin ningún tipo de protección vial.

La situación fue grabada por la copiloto de un coche cercano a los menores, dejando un vídeo que puede parecer de película cómica, pero que es alarmante. La conductora de ese mismo vehículo se preocupa por al situación de los menores y les pregunta que a dónde se dirigen, a lo que los niños responden "a mi casa". Tras esto, les aconsejaron que se pusieran en la acera para evitar un incidente mayor y avisaron a las autoridades locales, que ya se encargan del caso.

