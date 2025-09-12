Publicidad
Sevilla
VÍDEO: Dos niños entorpecen el tráfico en una moto eléctrica en Sevilla ante la mirada incrédula del resto de conductores
Los dos menores fueron grabados circulando una motocicleta eléctrica en la Avenida Manuel Siurot de Sevilla.
Este miércoles, en Sevilla ha sucedido una escena que deja a muchos sin palabras. Dos menores, muy pequeños, circulan en una motocicleta eléctrica por el carril central de la Avenida Manuel Siurot de Sevilla, en dirección al Hospital Virgen del Rocío y sin ningún tipo de protección vial.
La situación fue grabada por la copiloto de un coche cercano a los menores, dejando un vídeo que puede parecer de película cómica, pero que es alarmante. La conductora de ese mismo vehículo se preocupa por al situación de los menores y les pregunta que a dónde se dirigen, a lo que los niños responden "a mi casa". Tras esto, les aconsejaron que se pusieran en la acera para evitar un incidente mayor y avisaron a las autoridades locales, que ya se encargan del caso.
