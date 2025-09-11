Nueve heridos en un accidente entre el autobús y el metro de Granada

Nueve personas resultan heridas de carácter leve tras el choque entre un autobús y el Metro de Granada, según informa 1-1-2 Emergencias de Andalucía, después de que el autobús invadiera la plataforma cuando el semáforo estaba en rojo, según han informado fuentes del metro.

El accidente se ha producido este jueves en la glorieta del Parque Tecnológico de la Salud, en término municipal de Armilla, a las 13:49 horas, provocando el descarrilamiento del metro. Varios testigos han alertado a emergencias de la colisión entre los dos transportes.

Hasta el lugar han llegado los Bomberos, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha evacuado a nueve pacientes con pronóstico leve a un centro hospitalario.

Restablecido el servicio de metro

El metro de Granada ya ha restablecido el servicio en toda la línea Albolote-Armilla y después de que se estableciera un servicio parcial del metro entre Albolote y Nuevo Los Cármenes. posteriormente se ha producido la retirada de ambos vehículos para lo que se ha requerido medios mecánicos.

