Noticias de hoy, sábado 15 de febrero de 2025

Las declaraciones de Ione Belarra sobre el 'caso monedero', la liberación por parte de Hamás de los últimos seis rehenes israelíes vivos de la primera fase y la presentación estadounidense de un proyecto unilateral para poner fin a la guerra en Ucrania, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 22 de febrero de 2025.

Belarra ve el caso Monedero como un ataque contra Podemos e insiste que actuaron a tiempo

El caso de Juan Carlos Monedero sigue complicándose, mientras Ione Belarra, líder de Podemos, justifica que no fuera apartado inmediatamente del partido. Hoy, Podemos aclara que retiraron a Monedero "progresivamente" para proteger a las víctimas. Belarra asegura que la decisión de apartarlo fue tomada a tiempo y correctamente, tras conocer las acusaciones de violencia sexual en su contra. A su vez, considera que la cobertura mediática busca atacar a Podemos.

Belarra explicó que lo hicieron para proteger a las víctimas, que deseaban anonimato, y subrayó que en España, los hombres poderosos solo son apartados de sus responsabilidades políticas cuando la presión mediática lo exige. En este caso, actuaron sin visibilidad pública por un compromiso con los valores feministas del partido. La secretaria general también criticó el tratamiento mediático del caso, señalando que las víctimas no están siendo valoradas adecuadamente.

Aunque no comentó las recientes declaraciones de Monedero, quien insistió en que no tiene nada que ocultar, Belarra reafirmó que la decisión de apartarlo fue ética y no mediática.

En cuanto al futuro de Monedero, este sigue siendo incierto. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad Complutense de Madrid, donde la Unidad de Igualdad abrió una investigación a raíz de las acusaciones de acoso sexual.

Hamás libera a los últimos seis rehenes israelíes vivos de la primera fase

Hamás ha liberado los últimos seis rehenes israelíes de la primera fase de la tregua en dos puntos de la Franja de Gaza. Los rehenes son Eliya Maimon, Yitzhak Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkrat, Tal Shoham, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed. Estos se suman a los cuatro cuerpos de rehenes entregados previamente, de los cuales tres fueron identificados, salvo una mujer, Shiri Bibas, cuyo cuerpo fue entregado a Israel el viernes.

La liberación de estos rehenes se da en el marco de un intercambio, en el que Israel liberará a 800 prisioneros palestinos, 445 de ellos detenidos desde el 7 de octubre de 2023. Esta fase de la tregua, que tiene una duración de 42 días, está próxima a expirar sin que haya un acuerdo sobre una posible segunda fase.

Hamás ha expresado su disposición para avanzar con la segunda fase del acuerdo, resaltando que su compromiso sigue vigente a pesar de las dilaciones por parte de Israel en cumplir con los términos del mismo. Asegura que la única forma de lograr el regreso de los prisioneros es a través de la negociación y el cumplimiento de los acuerdos pactados.

Estados Unidos presenta ante la ONU un proyecto unilateral de resolución para poner fin a la guerra de Ucrania

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha anunciado una propuesta de resolución histórica ante la Asamblea General de Naciones Unidas para poner fin a la guerra en Ucrania mediante una paz duradera. En un comunicado publicado en su cuenta de X, Rubio subraya el compromiso del presidente Donald Trump para lograr una resolución que ponga fin al conflicto, el cual ha tenido un costo devastador para Ucrania y Rusia. La propuesta es sencilla, pero busca generar un camino hacia la paz con el respaldo de todos los miembros de la ONU.

Rubio explica que esta iniciativa está alineada con la visión de Trump de restaurar el propósito original de la ONU, que es mantener la paz y la seguridad internacionales. Insiste en que, a pesar de los desafíos, la paz duradera sigue siendo posible, y asegura que es el momento adecuado para un compromiso serio en la búsqueda de una solución. Finalizó instando a todos los miembros de la ONU a apoyar esta resolución para acabar con la guerra.

El 24 de febrero se cumple el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. La profesora María José Pérez del Pozo señala que el conflicto ha llegado a un punto de caos, con falta de claridad sobre los próximos pasos. Subraya que la negociación entre Estados Unidos y Rusia ocurre sin la participación directa de Ucrania, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la guerra. La situación en el frente ucraniano es crítica debido a la escasez de soldados y recursos, lo que agrava la moral de las tropas, que llevan meses en combate sin reemplazos.

