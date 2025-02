Ione Belarra: "Hemos retirado progresivamente a Monedero para proteger a las víctimas"

Se complica el caso Monedero mientras la líder de Podemos, Ione Belarra, justifica que no fuera apartado inmediatamente del todo. Hoy Podemos da una nueva vuelta de tuerca a su relación con el expolítico y dice que lo retiraron "progresivamente" del partido, para proteger a las víctimas.

Así las cosas, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido este sábado que actuaron a tiempo y de forma correcta cuando decidieron apartar a Juan Carlos Monedero tras conocer las acusaciones de violencia sexual en su contra. Ha insistido Belarra en que el caso es un ataque directo contra el partido. "Tengo la sensación de que toda esta cobertura mediática solo tiene por objetivo golpear a Podemos" y "no todo vale contra Podemos", ha dicho a los medios de comunicación Belarra, antes de participar en un acto sobre la transición española.

En este sentido, la política ha destacado que España es un país en el que "a los hombres con poder solo se les aparta de sus responsabilidades políticas cuando se desata el impacto mediático" y ha explicado que lo que hizo la formación a la que pertenece fue retirar a Monedero "cuando nadie miraba". "Eso es una diferencia muy sustancial con lo que estamos acostumbradas en este país. Actuar cuando nadie mira es precisamente lo que es difícil hacer y nosotras lo hicimos por compromiso ético con nuestros valores feministas", ha manifestado.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, Belarra explicó a los periodistas que no hicieron este tema público para proteger a las víctimas. "Ellas querían discreción, querían anonimato y por eso actuamos como actuamos", ha dicho, en un contexto en el que el partido quiso ser "un espacio seguro para todas las mujeres".

La política ha insistido en que apartaron a Juan Carlos Monedero cuando el partido tuvo conocimiento de los testimonios de esas víctimas cuyos derechos "no se están poniendo en valor" ahora. "A nadie le están importando las víctimas ni los testimonios. A mí me parece que eso es gravísimo" y "merece una reflexión el tratamiento mediático que se está dando a este caso", ha puntualizado.

Sin embargo, Ione Belarra no ha comentado las declaraciones que ha hecho Monedero ayer viernes. El ahora denunciado afirmó que "no tiene nada que ocultar" y que los morados tendrán que aclarar su salida. "Yo creo que esto pone de manifiesto que hicimos lo que teníamos que hacer y que tomamos decisiones difíciles en un momento en el que nadie estaba mirando, no por presión mediática, sino por compromiso con nuestros valores éticos y nuestros valores feministas", se ha limitado a decir Belarra.

Un futuro abierto

El futuro de Juan Carlos Monedero dentro y fuera de Podemos está abierto. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente, la Unidad de Igualdad de la mencionada Universidad abrió en enero una investigación que se ha conocido esta semana. Lo ha hecho después de que Podemos haya confirmado que lo apartó de la actividad del partido en 2023 por dos acusaciones de violencia sexual contra él. La investigación de la Universidad Complutense de Madrid a Monedero, uno de los fundadores de Podemos y docente en este centro universitario, se produce tras abrir un expediente de información reservada por la Unidad de Igualdad después de recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna. Este expediente es confidencial.

