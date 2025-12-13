Noticias de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

La situación jurídica de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, la dimisión del alcalde de Almussafes o el anuncio de Trumo acerca del comienzo de los ataques terrestres en el Caribe, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025.

El juez deja en libertad provisional a Leire Díez, Antxon Alonso y al expresidente de la SEPI

La exmilitante socialista Leire Díez ha quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que la investiga, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para los tres la libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas.

Los tres fueron detenidos el miércoles en una operación de la UCO de la Guardia Civil dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6. Se les investiga por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en una causa bajo secreto. Paralelamente, la UCO ha realizado numerosos registros y requerido documentación en organismos públicos, empresas y domicilios de varias provincias, incluidos SEPI, Correos, Enusa y otras entidades dependientes de Hacienda y Transición Ecológica.

Además, Leire Díez figura como investigada en otra causa en Madrid por presunto tráfico de influencias y cohecho, en la que el juez considera que encabezó una actuación coordinada para obtener información sensible destinada a interferir en investigaciones que afectan a políticos y empresarios.

Toni González abandona el PSPV, pero seguirá como alcalde de Almussafes: "Esta decisión me permitirá defender mi honorabilidad"

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha anunciado su renuncia a todos sus cargos orgánicos en el PSOE y ha solicitado la suspensión de su militancia, aunque mantendrá la Alcaldía. La decisión llega tras la apertura de una investigación interna del partido por dos denuncias por acoso, hechos que él niega.

González explicó que da este paso para poder defender su honor y evitar perjudicar al partido, al que asegura estar profundamente vinculado. Aun así, continuará gobernando el municipio desde el Grupo Mixto y liderando el Ejecutivo local, al considerar que mantiene el respaldo ciudadano.

La dimisión se produce un día después de que el PSOE activara el protocolo interno por una denuncia por acoso sexual y laboral presentada por una mujer, supuestamente relacionada con hechos ocurridos en el Ayuntamiento. Es la primera denuncia de este tipo contra un cargo del PSPV-PSOE.

Tras el anuncio, la dirección del PSPV-PSOE ha pedido a González que entregue su acta de concejal y ha solicitado la creación de una comisión gestora en la agrupación local. A nivel federal, el PSOE ha iniciado el expediente de suspensión de militancia y ha reiterado su política de tolerancia cero frente a cualquier conducta machista.

Trump anuncia que pronto iniciará los ataques terrestres en el Caribe

Donald Trump anunció que Estados Unidos se prepara para iniciar operaciones terrestres contra redes de narcotráfico en el Caribe, marcando una nueva etapa en la lucha contra el tráfico de drogas. Aunque fue preguntado por Venezuela, aclaró que las acciones no se dirigen contra el país en sí, sino contra organizaciones criminales que operan en la región, y evitó precisar fechas o lugares.

El presidente afirmó que su Gobierno ha reducido de forma significativa el tráfico marítimo de drogas, asegurando que se ha interceptado el 96 %, y advirtió que quienes continúen involucrados en estas actividades enfrentarán duras consecuencias. También eludió pronunciarse sobre posibles medidas relacionadas con el petróleo venezolano, alegando razones estratégicas.

Trump criticó a Colombia por la existencia de laboratorios de cocaína, aunque señaló que se están tomando medidas para frenar esa situación. Sus declaraciones se producen en un contexto de mayor presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, con nuevas sanciones estadounidenses, mientras Rusia ha reafirmado públicamente su apoyo a Venezuela tras una reciente conversación entre Vladímir Putin y Maduro.

