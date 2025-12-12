Ratificada la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre del niño asesinado en Garrucha y su pareja

Este viernes, la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha ratificado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre de Lucas, el pequeño de cuatro años asesinado el pasado 3 de diciembre en la playa de Garrucha, en Almería. También se han establecido las mismas medidas cautelares para su pareja sentimental, tras una comparecencia telemática de ambos.

Ha sido la magistrada María Ramírez García quien ha acordado mantener la medida privativa de libertad que fue dictada el pasado 6 de diciembre por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera, que se encontraba en funciones de guardia. En su auto, recogido por EFE, la jueza señala que "procede ratificar la prisión provisional y sin fianza por las mismas razones puestas en el auto en el que se acordó, dándose por reproducidas para evitar inútiles repeticiones en aras a la economía procesal".

Los dos investigados han comparecido de forma telemática mediante videoconferencia desde el centro penitenciario de El Acebuche, sin que hayan sido trasladados a la sede judicial. Manuel Martínez Amate, abogado de Juan David R.C. (pareja de la madre), ha señalado a EFE que interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia de Almería en el plazo de cinco días, descartando el recurso de reforma ante el propio juzgado.

La pareja niega agresiones sexuales y maltrato habitual

El detenido ha negado haber agredido sexualmente al menor: "En ningún momento he agredido sexualmente al menor. Para eso me sometí voluntariamente a la prueba de ADN y así lo comprobarán", ha declarado ante la jueza, según su abogado. La defensa cuestiona los indicios biológicos de la autopsia preliminar (una "sustancia blanquecina" y un "desgarro") sugiriendo que podrían ser fluidos propios del cuerpo derivados del "aplastamiento de intestinos" que causó la muerte o problemas de estreñimiento.

Además, el letrado ha desvelado la estrategia de defensa, consistente en alegar que la muerte fue "accidental" o fruto de un homicidio imprudente por omisión. Según su versión, la pareja no llamó al médico cuando el niño empeoró de unos problemas estomacales previos por "miedo" a ser detenidos, ya que convivían quebrantando una orden de alejamiento.

Sobre las lesiones físicas y arañazos que presentaba el cuerpo, ha apuntado que el menor era "un poco torpe" que "se caía y tropezaba mucho", atribuyendo las marcas a accidentes domésticos y no a un maltrato habitual, delito que también niega.

Las mismas medidas para la madre

La defensa también ha introducido elementos esotéricos en el caso, señalando que en el atestado policial consta que la madre pidió a Juan David R.C. que consiguiera "agua bendita" el día antes del crimen para "rociar la habitación y echar a los malos espíritus", lo que alimenta la hipótesis de posibles rituales de santería, a los que se ha referido el letrado.

Aunque el auto notificado al abogado del acusado solo confirma la prisión de su cliente, fuentes jurídicas han confirmado a EFE que la medida se ha ratificado en idénticos términos para la madre del menor, Bárbara Ysmar B.O., cuya defensa también había solicitado su puesta en libertad.

