Intranquilidad entre los vecinos de Orduña ante una oleada de robos

Desde hace meses, muchos coches amanecen con las ventanillas rotas en la localidad vizcaína de Orduña. Un hombre nos comenta que los ladrones actúan rompiendo el "triángulo" para abrir la puerta y llevarse lo que pillen. Otro añade si te dejas cualquier cosa, aunque no valga nada, te rompen el cristal.

Desde el verano se han dado ya cerca de sesenta robos de este tipo. Fundamentalmente, en los parkings más alejados de las viviendas. En uno de ellos charlamos con un vecino que nos comenta como hace unos cuatro días vio a varios ertzainas de paisano sacando fotografías a un coche que había sufrido uno de estos robos. Una mujer añade que un amigo suyo le comentó que ya le habían robado en el coche dos o tres veces. Lo peor, nos comenta, es el destrozo que dejan los ladrones.

Los vecinos de la ciudad apuntan que, en muchos casos, los ladrones vienen de fuera. Nos aseguran que llegan, en concreto, en tren. De hecho, suelen guardar lo robado en las cercanías de la estación. Cerca de esta, entre unos arbustos, nos aseguran, "se han encontrado mogollón de bolsas con todo lo robado".

Pero no solo roban en coches. También en casas y a los viandantes. Preguntando por las calles varias personas nos relatan varios sucesos que tuvieron lugar en viviendas. Con sus habitantes dentro de casa, mientras dormían. Nos relatan, además, el caso de una mujer que paseaba con un andador y que fue tirada al suelo al quitarle una cadena.

Muchos apuntan que los ladrones llegan de la capital vizcaína. "Por Bilbao y por ahí hay más control entonces vienen a esta zona", comentan. Se refieren, en especial, a Llodio, Amurrio y Orduña.

Ante la oleada de robos piden al Ayuntamiento que aumente la seguridad. Un chico nos dice que últimamente, la gente tiene más temor. Muy cerca, una mujer se queja de que debería haber más policía. "Claro que tenía que haber", remata. Otro hombre afirma que hay que ir mirando a todos lados. "Por las noches esto es un sinvivir", nos comenta.

Quieren dejar de sentirse inseguros cada vez que dejan aparcados sus coches.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.