Detenidos dos padres por la muerte violenta de su bebé de seis meses en Ciudad Real

La Policía investiga las causas del suceso que ocurrió en un piso ocupado de la ciudad.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

En Ciudad Real, los padres de un bebé de seis meses han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos responsables de su muerte violenta. El trágico suceso se produjo este viernes por la mañana en una vivienda ocupada situada en la calle Toledo de la ciudad.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que ambos progenitores se encuentran bajo custodia después de que los primeros indicios encontrados por los agentes apuntaran a una muerte violenta del pequeño. Los hechos fueron comunicados a las autoridades alrededor de las10:30 horas, cuando varias personas alertaron de lo que estaba ocurriendo dentro del inmueble.

Según las mismas fuentes, fue entonces cuando varios vecinos, alarmados por lo que parecía una fuerte discusión, decidieron llamar a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y sanitarios, pero el personal de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida del menor, que ya había fallecido cuando llegaron.

Los agentes han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y confirmar el grado de implicación de los padres en la muerte del bebé. Aunque la principal hipótesis apunta a una muerte violenta, la Policía mantiene abiertas todas las líneas de trabajo para no descartar ninguna posibilidad.

El cuerpo del pequeño será sometido a una autopsia en las próximas horas, y los resultados serán determinantes para avanzar en la investigación y reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda. Fuentes cercanas al caso explican que el entorno donde ocurrió el suceso era un piso ocupado desde hacía algún tiempo.

La pareja de la madre lo maltrataba

El pasado 3 de diciembre, la Guardia Civil detuvo en Garrucha (Almería) a la madre de Lucas, un niño de cuatro años, y a su pareja, acusados de la muerte violenta del pequeño. Según el auto emitido por el Tribunal de Instancia de Vera, el hombre habría violado y golpeado hasta causar la muerte al menor mientras se encontraba al cuidado de él.

La investigación señala que, aquel día por la mañana, la madre salió a trabajar en un quiosco de comidas, dejando a Lucas en casa con su pareja. Fue entonces cuando el detenido, supuestamente, aprovechó para agredir sexualmente al niño y golpearlo reiteradamente en el abdomen y otras partes del cuerpo.

Tras no saber nada de él durante horas, la familia denunció la desaparición del pequeño por la tarde. El servicio de Emergencias 112 activó un amplio operativo con Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Mientras tanto, los familiares usaron las redes sociales para pedir ayuda.

Poco después, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de Lucas en una zona rocosa de la playa de Garrucha, cerca de Mojácar. Desde el primer momento, el menor presentaba signos de muerte violenta. El auto judicial detalla que la pareja de la madre maltrataba con frecuencia a Lucas y que incluso en una ocasión llegó a fracturarle un hueso del brazo. Además, el hombre tenía una orden de alejamiento en vigor sobre la madre.

