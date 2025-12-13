Herido grave tras caerse de una altura de cuatro metros en un restaurante de Pozuelo

Un hombre de 41 años ha resultado herido grave tras caerse de una altura de cuatro metros en un restaurante en el Paseo del Club Deportivo de Pozuelo de Alarcón.

Tal y como han indicado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, había cedido un falso techo de escayola y, en el momento en el que han llegado los sanitarios del Summa 112, han constatado que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Así, ha sido estabilizado y evacuado con pronóstico grave por parte del equipo médico al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda alrededor de las 2.30 horas de la mañana.

Herido grave un hombre tras precipitarse cuatro metros de altura a un patio interior en Madrid

Hace casi cinco meses, un hombre de 44 años resultó herido grave después de que se precipitara de forma accidental desde 4 metros de altura a un patio interior de un inmueble. Este suceso tuvo lugar alrededor de las 21.30 horas, cuando el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid recibió una llamada donde se indicaba que en la calle Bernandina Aranguren de Madrid se había producido un accidente debido a una caída de manera fortuita.

Al llegar al lugar, el personal sanitario del Summa 112 ha podido confirmar que, efectivamente, el hombre se encontraba inconsciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Como consecuencia, el afectado ha tenido que ser entubado para ser estabilizado y ha sido finalmente trasladado en un estado muy grave al Hospital Universitario 12 de Octubre, tal y como ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Herido grave tras precipitarse desde una altura de cuatro metros en Villaverde

Un hombre ha resultado herido muy grave al precipitarse desde una altura de cuatro metros, en un accidente ocurrido en el distrito madrileño de Villaverde, tal y como han indicado Emergencias 112.

El suceso ha ocurrido sobre las 18 horas de la tarde en la calle Resina del distrito de Villaverde, cuando al parecer un joven que estaba sentado en una barandilla, se ha caído hacia atrás precipitándose al vacío.

El equipo del SAMUR Protección Civil ha atendido al herido de 33 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y ha tenido que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre como código politrauma con pronóstico grave.

Un psicólogo de Samur ha tratado a los amigos del paciente en el lugar del siniestro y la Policía de Madrid ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario. Asimismo, la Policía Nacional ha colaborado en la investigación del accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.