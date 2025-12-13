Un motorista de 23 años sufre la amputación de un brazo tras un accidente en la A-42

Un joven de 23 años ha quedado herido muy grave tras sufrir un accidente a alta velocidad en la A-42 que ha resultado en un brazo amputado y una pierna semicatastrófica. Tal y como ha explicado Emergencias Madrid, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 10 de la Autovía de Toledo, sentido entrada, a las 6 horas. Tras recibir el aviso, Samur-Protección Civil se acerca al lugar y estabiliza al varón.

El motorista había salido despedido de su vehículo desde los carriles centrales al lateral y, al atenderlo, comprueban que sufre amputación de brazo izquierdo, pierna derecha semicatastrófica y fractura de pierna izquierda. Así, ha sido intubado y trasladado al Hospital Universitario de La Paz, centro de referencia para el reimplante de miembros amputados. Guardia Civil realiza el atestado y escolta convoy sanitario hasta La Paz.

Grave una motorista tras sufrir un accidente tras perder el control de su moto en la M-30

Hace tan solo seis días, una mujer de 30 años resultó herida grave tras perder el control de su moto y caer a la altura del kilómetro 5 de la M-30, tal y como han detallado fuentes de Emergencia Madrid.

Este suceso ha ocurrido sobre las 7.15 horas y unos minutos antes de que llegase el aviso a los servicios de emergencias. En el lugar, el Samur ha atendido a la motorista, que presentaba varias fracturas abiertas.

La mujer ha conseguido ser estabilizada y ha sido trasladada con pronóstico grave al hospital de La Paz. Posteriormente, la Policía Municipal de Madrid ha regulado el tráfico de la zona y continúan investigando lo ocurrido.

Madrid registra 322 motoristas fallecidos y 52.800 heridos en diez años de accidentes

La Comunidad de Madrid ha registrado en diez años 322 motoristas fallecidos. Otros 52.800 han resultado heridos por accidentes, tal y como detalla el informe 'Accidentalidad, lesividad y percepción en los motoristas españoles (2014-2024)'de la Fundación Línea Directa.

La fundación, en colaboración con Centro Zaragoza, ha analizado todos los accidentes con motos registrados a 30 días del accidente y en el que se incluye una encuesta a 1.700 motoristas de todo el país. En el caso de Madrid, se han registrado 339 accidentes mortales en el mismo periodo, con 322 motoristas fallecidos. El perfil más frecuente es el de un hombre de entre 40 y 50 años, que conduce una motocicleta y se sale de la vía en una carretera interurbana en fin de semana y durante el mes de julio.

Otro dato que deja dicho informe es que el 29% de los siniestros mortales con motos implicadas se producen por exceso de velocidad. El no usar el casco es otro de los factores de riesgo: el 12% de los fallecidos no lo llevaban.

No obstante, el mayor problema reside en el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. Un 22% de los conductores admite haber conducido su moto bajo los efectos del alcohol y casi la mitad de los motoristas reconoce que no respeta los límites de la velocidad.

