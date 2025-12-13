Efemérides de hoy 13 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 13 de diciembre?

El 13 de diciembre de 2009, se inaugura en Barcelona el tramo norte de la Línea 9 de metro, un proyecto considerado el más ambicioso de la red metropolitana. La apertura conectó La Sagrera con Can Zam y Bon Pastor, ofreciendo por primera vez en España un sistema de trenes automáticos sin conductor, gestionados desde un centro de control. Con estaciones profundas y ascensores de gran capacidad, la infraestructura fue diseñada para atravesar áreas densamente urbanizadas sin alterar la superficie. La puesta en marcha supuso un avance tecnológico y urbanístico que situó a la ciudad en la vanguardia del transporte público europeo.

La inauguración tuvo un fuerte impacto social y económico, especialmente en municipios como Santa Coloma de Gramenet y Badalona, que ganaron una conexión directa con Barcelona. Aunque solo se abrió un primer tramo, el proyecto completo contempla más de 47 kilómetros y 52 estaciones, incluyendo la conexión con el aeropuerto, consolidándose como una infraestructura estratégica para la movilidad metropolitana.

Un 13 de diciembre, pero de 2003, el expresidente iraquí Sadam Hussein es detenido por tropas estadounidenses tras ser localizado en un escondite improvisado: un agujero en la tierra cercano a una granja en la localidad de ad-Dawr, al norte de Irak. Fue hallado en condiciones precarias, sin posibilidad de ofrecer resistencia. La operación, bautizada como Red Dawn, pone fin a meses de intensa búsqueda desde la caída de Bagdad en abril de 2003.

Su captura representó un momento simbólico en la guerra de Irak, ya que confirmaba la desaparición definitiva del régimen que había marcado la historia reciente del país. A partir de entonces, se abrió un proceso judicial que culminaría con su condena y ejecución en 2006.

¿Qué pasó el 13 de diciembre?

1474.- Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla en Segovia.

1545.- Comienza el Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo.

1910.- Disturbios estudiantiles en San Petersburgo y Odessa contra el uso de castigos corporales a presos políticos.

1938.- Creación en España de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

1958.- Estados Unidos lanza al espacio el cohete Júpiter AM-13 con un mono como tripulante.

1972.- El equipo del Apolo 17 lleva a cabo su tercera y última caminata sobre suelo lunar. Esa misión es la última con alunizaje efectuada por EE. UU. hasta el momento.

1982.- Un terremoto en Yemen causa la muerte de al menos 3.000 personas.

1991.- Firma del histórico acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur después de 46 años de estado de "guerra técnica".

2001.- Fallecen 15 persona tras el asalto terrorista al Parlamento de la India en Nueva Delhi.

2023.- La Cumbre del Clima de Dubái, COP28, cierra con un acuerdo "histórico", por primera vez, se reconoce la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles para limitar el calentamiento.

¿Quién nació el 13 de diciembre?

1816.- Werner von Siemens, inventor alemán fundador de la empresa Siemens.

1923.- Antoni Tapies, pintor español.

1924.- Enrique Fuentes Quintana, economista y exvicepresidente del Gobierno durante la transición.

1925.- Dick Van Dyke, actor estadounidense.

1965.- María Dolores de Cospedal, expresidenta de Castilla-La Mancha y antigua secretaria general del PP.

1989.- Taylor Alison Swift, 'Taylor Swift', cantante y compositora estadounidense.

¿Quién murió el 13 de diciembre?

1466.- Donato di Betto, "Donatello", escultor florentino.

1836.- Francisco Espoz y Mina, guerrillero en la Guerra de la Independencia española.

2006.- Loyola de Palacio, política española y exvicepresidenta de la Comisión Europea.

2010.- Enrique Morente, cantaor flamenco.

2014.- Phil Stern, fotógrafo estadounidense.

2021.- Verónica Forqué, actriz española.

¿Qué se celebra el 13 de diciembre?

Hoy, 13 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Cacao en Estados Unidos.

Horóscopo del 13 de diciembre

Los nacidos el 13 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre, se celebran las santas Lucía y Otilia, y los santos Eugenio y Orestes.