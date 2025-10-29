Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 29 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

El funeral de Estado por las víctimas de la DANA, la votación de la militancia de Junts, Israel vuelve a atacar Gaza, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 29 de octubre de 2025.

Aniversario DANA

Se cumple un año de la tragedia. España se viste de luto. Los Reyes presiden a las 18.00 horas el funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Asistirá Mazón a pesar de que las asociaciones de víctimas de la Dana rechazan su presencia. La investigación le acorrala cada vez más.

Un año después, imposible olvidar las imágenes. La riada se llevó por delante la vida de 237 personas, 229 en Valencia, los otros 8 fallecidos en Castilla La Mancha y Andalucía. Uno a uno sus nombres van a ser hoy recordados. Cada una de sus historias estremece. La herida sigue abierta.

Reconstrucción DANA

Un año después todavía queda mucho por hacer. Hay más de 700 viviendas sin ascensor, 800 coches siguen desaparecidos. Se trabaja en reconstruir el barranco del Poyo. Se arreglan locales y garajes... Un trabajo titánico.

Macrorredada en Brasil

Operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro, en Brasil. Más de 2.500 agentes se han desplegado en una redada contra el grupo criminal más importante del país. Hay más de 60 muertos y 81 detenidos. Ningún ciudadano puede salir de sus casas. El gobernador habla de que la ciudad está en "plena guerra".

Ataques Gaza

Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza 18 días después de la firma de la paz. Hay, al menos 41 fallecidos, entre ellos 17 niños. Netanyahu ha ordenado un gran ataque en respuesta, asegura, a una emboscada a sus soldados y por no haber devuelto a todos los rehenes.

Huracán 'Melissa'

El primer ministro ha declarado el país como zona catastrófica. El 77 % de la población está sin luz. Hay carreteras intransitables y personas atrapadas en sus hogares. El huracán ya se dirige a Cuba con categoría 3 y vientos de 200 kilómetros por hora.

Las secuelas psicológicas un año después de la DANA: "Puede aparecer un aumento de casos de suicidios"

Salvador Almenar experto Dana

Sociedad

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona
Agresión sexual

Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente durante una fiesta universitaria en Pamplona

Efemérides de hoy 29 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de octubre?

Dos mujeres afectadas por la DANA
DANA

El 72% de los afectados por la DANA sufren tristeza o desesperanza, y casi la mitad problemas cognitivos

Más de 5.500 personas afectadas por la DANA recibieron ayuda psicológica gratuita por parte de la Fundación Mutua Madrileña y el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana.

-Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó hace dos semanas en Sevilla tras sufrir presuntamente acoso escolar
Manifestación

Los padres de Sandra Peña se funden en un abrazo entre lágrimas en la manifestación contra "el monstruo del bullying"

El Sindicato de Estudiantes ha convocado en 55 ciudades manifestaciones en protesta del bullying.

El asesino de Morata de Tajuña confiesa el triple crimen, dice que "escuchaba voces" y que no huyó porque no tenía dinero

Fachada del Palau de Justícia

Piden 18 años de prisión para las dos mujeres acusadas de matar a un hombre con metadona para robarle

Atraca una gasolinera disfrazado de peluche

Un hombre atraca una gasolinera de Valencia disfrazado con un peluche que encontró en la basura

