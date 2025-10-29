Sonia, hija de una víctima de la DANA, rechaza acudir al funeral de Estado: "Nos hemos llevado la peor parte"

Un año después de la DANA Valencia recuerda a las víctimas en una jornada marcada por los actos oficiales y por los duelos aún abiertos. Sonia Fuster perdió a su padre en aquella riada. Él vivía en una planta baja en Picanya. Ella también es vecina del municipio. Hoy afirma que sigue siendo "un día muy duro, muy doloroso".

Sonia señala que los familiares se han "llevado la peor parte". Describe que durante el día de la tragedia no percibió lo que estaba ocurriendo: "Yo llevé el día con normalidad, yo estuve trabajando todo el día en la empresa y yo sí que no me enteré absolutamente de nada". Recuerda que el agua llegó de forma súbita: "Y nos llegó el tsunami que nos llegó y como nos pilló a todos los valencianos, totalmente inesperado y de una manera brutal como fue".

Al preguntarle qué es lo primero que le ha venido a la cabeza hoy, asegura que "está siendo una semana muy complicada de gestionar emocionalmente". Pero lo que más recuerda es a su padre y "la pérdida tan grande". Explica que no pudo hablar con él ese día: "Yo no hablé ese día con él, no pude hablar con él. Esa es la pena que tenemos porque para un proceso de duelo es muy importante el acompañar a las personas y poder despedirte y en mi caso no se pudo producir nada de eso".

Durante este año, asegura que ha necesitado ayuda profesional: "Yo llevo con ayuda psicológica a lo largo de todo el año, con un psicólogo tanto yo como mi familia. Pero necesitábamos un apoyo psicológico real que fuera constante en el tiempo entonces tenemos que pagárnoslo nosotros".

No acudirá al funeral de Estado

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge hoy el funeral de Estado en memoria de las víctimas. El acto, presidido por los Reyes, reúne a 800 personas. Habrá intervenciones de familiares y un recuerdo nominal para cada fallecido.

Hace un año, Sonia abandonó el homenaje oficial por la presencia de representantes políticos. Preguntada por si asistirá hoy, es firme: "No, yo sintiéndolo mucho y respeto a todos los familiares de víctimas que cada uno lleva el proceso de una manera distinta. Pero yo no voy a asistir al funeral de Estado".

