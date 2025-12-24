Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025 | Antena 3 Noticias

Las novedades en el discurso del Rey, la Nochebuena, la petición de jurado popular de Ábalos, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025.

Reencuentros navideños

Emoción en las estaciones de tren y en los aeropuertos... Los reencuentros forman parte de la magia de estos días. Los familiares vuelven a casa por Navidad y son recibidos con abrazos y mucho cariño.

Preparativos Nochebuena

Quedan todavía muchas compras que hacer para la noche de hoy. A lo largo del día hay que darle el último toque a los preparativos. En unas horas las mesas de las casas estarán llenas de comida con la familia preparada para celebrar la Nochebuena.

Discurso del Rey

El discurso del Rey llega hoy con novedades. Por primera vez, será de pie durante gran parte de su intervención, lo que hará que sea algo más cercano y menos estático que años anteriores. Un plano secuencia. Se han usado hasta drones. Felipe VI hablará desde el Palacio Real. Lo que no cambia es la hora: será a las 9 de la noche y lo podrán ver en Antena 3.

Reacciones elecciones extremeñas

La política puede colarse en nuestras mesas hoy. El PSOE insiste en que su caída en Extremadura tras las elecciones se debe a la abstención. Pero cada vez son más las voces discordantes dentro de las grandes figuras socialistas. Mientras, la popular María Guardiola rebaja el tono de los reproches a Abascal. Abre la puerta a un gobierno con Vox.

Ábalos jurado popular

Ábalos pide que sea un jurado popular el que le juzgue en el Supremo. Alega que la mayoría de los delitos son propios de este procedimiento. Y recuerda un precedente: el de Francisco Camps que siendo aforado fue juzgado por este tipo de tribunal.

50 detenidos por estafas online en toda España: más de 400 víctimas no sabían que estaban siendo estafadas

De España a Nigeria: la ruta del dinero de una macroestafa con 50 detenidos

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria un hombre que trataba de huir de España tras abandonar a su hijo menor

Abrazos y besos para recibir a los familiares.

Los aeropuertos se llenan de reencuentros navideños: "Hace dos años que no veo ni a mi nieta ni a mi hija"

Reparto juguetes

Felicidad e ilusión entre los niños afectados por la DANA al recibir juguetes del Banco de Alimentos de Valencia

Kim Jong-un durante la firma de la orden para la prueba de la bomba
Efemérides 

Efemérides de hoy 24 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 24 de diciembre?

La Diputación de Badajoz desaloja a sus empleados tras recibir un "paquete sospechoso con cables visibles"
Diputación de Badajoz

Los paquetes sospechosos para Gallardo que hicieron saltar las alarmas en la Diputación de Badajoz se tratan de regalos navideños

Según fuentes conocedoras de la investigación, han detallado que el remitente era la ONCE y que podría tratarse de un regalo navideño de la organización.

Foto de archivo de la Policía Nacional
Gas tóxico

Muere un matrimonio en su piso de Cáceres por una posible inhalación de monóxido de carbono

Los cuerpos fueron encontrados este martes por la mañana después de que el hombre no asistiera a su puesto de trabajo.

Los aeropuertos españoles operarán más de 100.000 vuelos en estas fechas navideñas, un 7,8% más

¿Volver a casa por Navidad genera estrés? Los expertos explican por qué

Audiencia de Pontevedra

Un vigués pierde la custodia de su hija por instarla a llamar "mamá" a su actual mujer

La Guardia Civil destruye una granada de mortero con su carga explosiva intacta en La Rioja

