Noticias de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

Las novedades en el discurso del Rey, la Nochebuena, la petición de jurado popular de Ábalos, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025.

Reencuentros navideños

Emoción en las estaciones de tren y en los aeropuertos... Los reencuentros forman parte de la magia de estos días. Los familiares vuelven a casa por Navidad y son recibidos con abrazos y mucho cariño.

Preparativos Nochebuena

Quedan todavía muchas compras que hacer para la noche de hoy. A lo largo del día hay que darle el último toque a los preparativos. En unas horas las mesas de las casas estarán llenas de comida con la familia preparada para celebrar la Nochebuena.

Discurso del Rey

El discurso del Rey llega hoy con novedades. Por primera vez, será de pie durante gran parte de su intervención, lo que hará que sea algo más cercano y menos estático que años anteriores. Un plano secuencia. Se han usado hasta drones. Felipe VI hablará desde el Palacio Real. Lo que no cambia es la hora: será a las 9 de la noche y lo podrán ver en Antena 3.

Reacciones elecciones extremeñas

La política puede colarse en nuestras mesas hoy. El PSOE insiste en que su caída en Extremadura tras las elecciones se debe a la abstención. Pero cada vez son más las voces discordantes dentro de las grandes figuras socialistas. Mientras, la popular María Guardiola rebaja el tono de los reproches a Abascal. Abre la puerta a un gobierno con Vox.

Ábalos jurado popular

Ábalos pide que sea un jurado popular el que le juzgue en el Supremo. Alega que la mayoría de los delitos son propios de este procedimiento. Y recuerda un precedente: el de Francisco Camps que siendo aforado fue juzgado por este tipo de tribunal.

