Los paquetes sospechosos para Gallardo que hicieron saltar las alarmas en la Diputación de Badajoz se tratan de regalos navideños

Un aviso de bomba ha obligado a desalojar la Diputación de Badajoz después de detectar la presencia de un "paquete sospechoso con cable visibles". Finalmente, se ha averiguado que los dos paquetes sospechosos recibidos no contenían artefacto explosivo y podrían ser un regalo navideño de la ONCE.

Según recoge EFE, la sospecha de los explosivos ha quedado en falsa alarma después de que estos hayan sido sometidos a un escáner de rayos X. Fuentes conocedoras de la investigación han detallado a dicho medio que el remitente era la ONCE y que podría ser un regalo navideño de esta organización. Estos paquetes han llegado con un mensaje en esta línea.

Se estima que la ONCE podría dar un comunicado para dar más explicaciones al respecto. Uno de estos paquetes fue enviado a la calle Felipe Checa y el otro por la calle Obispo Juan Rivera. Los dos envíos iban dirigidos al que fue, hasta ayer, secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Después de la inspección durante dos horas, y ante las dudas por el cableado del interior, los agentes del Tedax han confirmado que la mercancía que iba dentro eran aparatos electrónicos con cables y que todo era una falsa alarma.

Todo esto se ha conocido poco después de que, a las 14:00 de este martes, un aviso de bomba obligara a desalojar la sede de la administración pacense. Tras conocerse este susto, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en la Diputación Provincial de Badajoz. Según recoge El Periódico de Extremadura, hasta una docena de coches patrulla de la Policía Nacional se han dirigido a esta céntrica vía, que los agentes cortaron al tráfico.

Gallardo dimite como secretario general del PSOE extremeño

Este susto coincide con el descalabro del Gallardo, quien dimitió el lunes por la tarde como secretario general de los socialistas extremeños tras los malos resultados electorales en los comicios autonómicos del pasado domingo. No obstante, no ha renunciado a su acta como diputado autonómico. Asimismo, Gallardo avanzó que Ferraz aprobará una gestora que se hará cargo del partido hasta el próximo congreso autonómico.

Su dimisión llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia bajando de 28 a 18 escaños. Por su parte, María Guardiola, candidata popular, ha ganado con 29 escaños. Por su parte, Vox sube 6 escaños y alcanza los 11, manteniéndose como tercera fuerza en esta comunidad autónoma. Por su parte, Unidas por Extremadura cierra estos comicios con 7.

A falta de negociaciones, el PP de María Guardiola tendrá que hacer números, ya que no ha llegado a la mayoría absoluta fijada por la Asamblea de Extremadura, fijada en 33.

