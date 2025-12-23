La Guardia Civil destruye una granada de mortero con su carga explosiva intacta en La Rioja

La Guardia Civil ha destruido de forma controlada una granada de mortero de 81 milímetros en el Parque Natural de la Sierra Cebollera, en el término municipal de Lumbreras, en La Rioja. El artefacto conservaba intacta su carga explosiva, lo que lo convertía en un proyectil altamente inestable y peligroso.

Un agente forestal fue quien alertó a las autoridades al localizar el proyectil durante una ronda de vigilancia en la zona. Nada más recibir el aviso se puso en marcha la intervención: especialistas del Servicio de Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que se trataba de una granada de mortero de fabricación ECIA, enterrada parcialmente y en buen estado de conservación.

Ante el elevado riesgo que suponía el artefacto, los agentes activaron los protocolos de seguridad establecidos y procedieron a su destrucción mediante una detonación controlada, evitando así cualquier peligro para las personas y el entorno natural.

Aunque el paso del tiempo pueda hacer que estos objetos parezcan inofensivos, muchos restos de antiguo material militar que aparecen en zonas rurales o de montaña de La Rioja conservan intacta su capacidad explosiva. Granadas de mortero, proyectiles de artillería o granadas de mano siguen suponiendo un riesgo real para la seguridad de las personas.

¿Qué hacer si te encuentras una granada de mortero o de mano?

Ante este tipo de hallazgos, la Guardia Civil recuerda que es fundamental no tocar ni manipular el objeto y dejarlo exactamente en el lugar en el que se ha encontrado, dando aviso inmediato al teléfono de emergencias 062. La manipulación indebida de estos artefactos puede provocar accidentes con consecuencias graves o incluso mortales.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, la Guardia Civil de La Rioja cuenta con una unidad especializada en la desactivación de artefactos explosivos y amenazas de naturaleza NRBQ, cuyos agentes están capacitados para detectar, neutralizar y destruir estos materiales de forma segura, además de elaborar informes técnicos e investigar su procedencia.

