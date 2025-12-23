Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Volver a casa por Navidad genera estrés? Los expertos explican por qué

Cuidar de nuestra salud mental debería ser siempre una prioridad, también en Navidad. Los expertos nos explican porqué algunas personas viven con estrés este momento del año.

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre, y el próximo 7 de enero de 2026, lo que supone un 7,8% más que un año antes. 19 DICIEMBRE 2025 Gabriel Luengas / Europa Press 19/12/2025

¿Volver a casa por Navidad? Para muchos, un desafío lleno de estrés | EUROPAPRESS

Miriam Felipe
Publicado:

Navidad es un momento de reencuentros, de volver a ver a personas con las que no hemos coincidido en mucho tiempo. Sin embargo, para algunos volver a casa supone enfrentarse a niveles altos de ansiedad al generarse sentimientos de rechazo, de incertidumbre e incluso rechazo. Las preguntas incomodas, las situaciones delicadas, los comentarios innecesarios... son algunas de las situaciones que a muchas personas les generan sentimientos encontrados.

Síndrome de la vuelta a casa

El psicólogo Leocadio Martín recalca que "hay dos tipos de tristeza, la tristeza que sentimos quienes estamos y la que sienten las personas que vuelven después de mucho tiempo y se encuentran que las cosas no están como se imaginaban". Porque efectivamente, casa puede haber cambiado mucho con el paso de los meses.

"Para mí la navidad, apagada total", nos cuenta una vecina de Madrid al recordar que estas fiestas no son lo mismo cuando en la mesa empiezan a faltar familiares.

Además, los constantes estímulos navideños generados por la excesiva decoración de las calles, las luces navideñas, la compra de regalos y los viajes constante... también puede afectar a nuestra salud mental. "Trabajo, viajes, niños...", nos cuenta una pasajera a punto de coger un tren en Atocha.

¿Qué es el Síndrome del Grinch?

Muchas personas no asocian la navidad a sentimientos positivos como la alegría y la festividad. Para muchos, esta época del año supone un temporada de estrés, tristeza, nostalgia y sentimiento reprimidos.

A esta sensación se le conoce como Síndrome del Grinch que afecta a aquellos que no disfrutan de la navidad. Realmente este síndrome no tiene un diagnóstico clínico reconocido, pero es cada vez más habitual en las personas. Según Leocadio Martín, a las personas que no les gusta la navidad lo primero que tenemos que hacer es respetarlas. No tenemos que forzarlas a que estén , a que vengan, a que celebren, si no es lo que quieren. Además, el psicólogo añade: "tenemos una idea idealizada de como es la Navidad, y de cómo ha sido siempre y tenemos que adaptarnos". Porque los tiempos han cambiado y también las celebraciones familiares y navideñas pueden cambiar con el paso de los años.

