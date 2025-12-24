Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 24 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 24 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 24 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. 

Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte | EFE

Adrián Zamarra
Publicado:

El 24 de diciembre de 2022, los medios de comunicación oficiales de Corea del Norte presentan a Kim Jong-un como comandante supremo del ejército, dando forma al proceso de sucesión tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, y marcando el inicio de su liderazgo sobre el país. Mediante este reconocimiento, Kim Jong-un es descrito como “el gran sucesor” encargado de dirigir a las fuerzas armadas norcoreanas, consolidando su poder en un contexto de luto nacional. Hasta entonces, su papel había sido más secundario, pero esta declaración supone un paso decisivo en la transferencia de autoridad.

Kim Jong-un representa la tercera generación de la dinastía familiar que gobierna Corea del Norte de manera autoritaria desde su fundación, continuando con un régimen centralizado, en el que no existe pluripartidismo, con un liderazgo basado en el culto a la personalidad y un fuerte control político, social y militar. La decisión se presentó a la prensa internacional como garantía de estabilidad política en el país.

Un 24 de diciembre, pero de 1568, estalla en Las Alpujarras la gran rebelión morisca, un levantamiento desencadenado por la presión creciente de las políticas de la Monarquía Hispánica sobre la población morisca del Reino de Granada. La revuelta surge como protesta a la Pragmática Sanción de 1567, durante el reinado de Felipe II, que prohibía el uso de la lengua árabe, los vestidos tradicionales y numerosas prácticas culturales, lo que generó un profundo malestar en la comunidad musulmana.

La rebelión tuvo un impacto devastador en la región: pueblos destruidos, desplazamientos masivos y una represión militar liderada finalmente por Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. Aunque los moriscos mantuvieron la resistencia en zonas abruptas y de difícil acceso, la superioridad del ejército real acabó doblegando el levantamiento hacia 1571.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy. 

¿Qué pasó el 24 de diciembre? 

1777.- El capitán inglés James Cook descubre la isla Kiritimati en el Océano Pacífico, conocida como Christmas.

1865.- Se funda en Estados Unidos el grupo supremacista de extrema derecha Ku Klux Klan.

1968.- Primer saludo de Navidad desde el espacio transmitido desde el Apolo 8, la primera misión tripulada a la Luna.

1991.- Rusia se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reemplazando a la URSS.

1999.- El líder golpista de Costa de Marfil, el general Robert Guei, destituye al presidente, Henry Konan Bedie.

2003.- La Policía española evita que ETA atentara en la estación de tren de Chamartín, en Madrid, con dos artefactos explosivos de unos 25 kilos de Titadine cada uno.

2009.- El papa Benedicto XVI sufre un incidente durante la celebración de la Misa del Gallo en la basílica de San Pedro cuando la italo-suiza Susanna Maiolo le empujó y le hizo caer al suelo.

2020.- Histórico acuerdo del Brexit de comercio y cooperación entre la UE y Reino Unido tras años de negociaciones.

2023.- El Manchester United vende el 25 % del accionariado a INEOS, la cuarta empresa química más grande del mundo.

2024.- El Papa Francisco inaugura oficialmente el Año Santo 2025 (Jubileo) en Nochebuena abriendo la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro.

¿Quién nació el 24 de diciembre?

1796.- Cecilia Bohl de Faber, "Fernán Caballero", escritora española.

1837.- Elizabeth de Austria, conocida como Sisi emperatriz.

1922.- Ava Gardner, actriz estadounidense.

1949.- Beatriz Carvajal, actriz española.

1971.- Ricky Martin, cantante puertorriqueño.

¿Quién murió el 24 de diciembre?

1524.- Vasco de Gama, explorador portugués.

1873.- Johns Hopkins, empresario y filántropo estadounidense.

1993.- Chucho Navarro, cantante mexicano y uno de los fundadores del trío "Los Panchos".

2008.- Harold Pinter, británico, Premio Nobel de Literatura.

2016.- Rick Parfitt, guitarrista y fundador de la banda británica Status Quo.

2023.- Jesús Garzón, naturista español "padre" del Parque Nacional de Monfragüe.

¿Qué se celebra el 24 de diciembre? 

Hoy, 24 de diciembre, se celebra Nochebuena.

Horóscopo del 24 de diciembre 

Los nacidos el 24 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio. 

Santoral del 24 de diciembre 

Hoy, 24 de diciembre, se celebran los santos Gregorio, Delfín y Luciano.

