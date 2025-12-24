Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria un hombre que trataba de huir de España tras abandonar a su hijo menor

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Gran Canaria a un hombre de origen marroquí acusado de abandonar a su hijo menor de edad, dejándolo solo en territorio español y sin documentación. Los hechos se produjeron el pasado 19 de diciembre, cuando una dotación policial de la Comisaría de Telde fue comisionada al aeropuerto tras recibir un aviso de la sala operativa del 091. En la comunicación se informaba de la presencia de un menor de origen magrebí que había acudido solo y por sus propios medios a una sede de Cruz Roja.

El niño relató que había llegado a Gran Canaria el día anterior en avión junto a su padre, procedentes de Marruecos. Según su testimonio, su progenitor tenía la intención de regresar al día siguiente a su país de origen, dejándolo abandonado en España sin ningún tipo de documentación, lo que situaba al menor en una clara situación de desamparo e indocumentación. Ante estos hechos, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Telde asumió la custodia del menor, que fue trasladado inicialmente a dependencias del Cuerpo General de la Policía Canaria y, posteriormente, ingresado en un centro de acogida de menores por orden de la Fiscalía.

Los agentes iniciaron una investigación para localizar al padre del niño y a través de las bases de datos policiales, confirmaron la veracidad del relato del menor y constataron que ambos habían llegado juntos a España el pasado 15 de diciembre en un vuelo procedente de Marruecos con destino a Gran Canaria. El análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto permitió verificar que padre e hijo abandonaron juntos la terminal tras su llegada, acompañados además por un tercer varón.

Una vez que lograron identificar al progenitor, se activó un dispositivo policial para su localización. El 19 de diciembre, los investigadores recibieron una alerta del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria en la que se informaba de que el individuo intentaba salir de España en un vuelo con destino a Marrakech y sin su hijo. De inmediato, los agentes se desplazaron hasta las instalaciones aeroportuarias y procedieron a su detención antes de que pudiera abandonar el territorio nacional.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional. Se le imputan un delito de abandono de menores y otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Por su parte, el menor permanece bajo tutela y protección institucional en un centro de menores. Desde la Policía Nacional se recuerda que el abandono de un menor constituye un delito grave, con importantes consecuencias penales. Asimismo, se hace un llamamiento a la responsabilidad de progenitores y tutores legales para evitar situaciones de riesgo y desamparo que comprometan la seguridad, el bienestar y los derechos fundamentales de los menores, especialmente cuando se encuentran en un país distinto al de su origen y su protección integral prioritaria.

