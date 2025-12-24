Felicidad e ilusión entre los niños afectados por la DANA al recibir juguetes del Banco de Alimentos de Valencia

El Banco de Alimentos de Valencia reparte juguetes a más de 400 niños afectados por la DANA. Un acto solidario para llevar ilusión a las familias que han sufrieron las consecuencias de la riada. La iniciativa coincidirá con la tradicional 'Nit Nadalenca' en la explanada de Mestalla, cuenta 'Las Provincias'.

Durante este martes se ha realizado el reparto de regalos de Navidad dirigido a niños nacidos entre 2015 y 2025 de familias afectadas por la DANA. También reciben cada mes ayuda de alimentos dentro del programa PobleXPoble. Por ejemplo, la semana pasada realizaron un reparto especial de alimentos navideños.

Comida solidaria en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una iniciativa solidaria y han organizado una comida solidaria para las personas más necesitadas del barrio de Torreblanca. Se han repartido 500 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica.

