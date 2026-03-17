El exDAO de la Policía declara ante el juez por presunta agresión sexual: "Me han destrozado la vida personal y profesional por maldad"

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha comparecido este martes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid tras la denuncia presentada por una inspectora que le acusa de una presunta agresión sexual.

El exmando policial ha acudido a la sede judicial en un vehículo con los cristales tintados y, a su llegada, ha asegurado encontrarse "tranquilo" y dispuesto a responder ante el juez. Durante su declaración, ha negado los hechos y ha defendido su inocencia: "Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto".

Declaración ante el juez

La comparecencia se produce después de que la denunciante presentara una querella el pasado 17 de febrero, en la que relata una supuesta agresión ocurrida en abril de 2025 en una vivienda oficial del Ministerio del Interior.

Tanto la inspectora como el exDAO han declarado ante el juez en el mismo procedimiento. La magistrada ha rechazado, por el momento, imponer a González la prohibición de comunicarse con la denunciante, una medida solicitada por la acusación.

En un auto previo, el juez señaló que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", además de otras posibles infracciones como coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con agravante de abuso de superioridad.

El relato de la denunciante

La inspectora ha sido la primera en comparecer ante el juez. Según su abogado, su declaración ha sido "dura y difícil", en la que ha mantenido el relato recogido en la denuncia inicial.

El letrado ha asegurado que la agente ha respondido a las preguntas planteadas en sede judicial y ha ratificado su versión de los hechos. La denunciante accedió al juzgado sin utilizar la entrada principal, con el objetivo de preservar su identidad.

La querella recoge que entre la denunciante y el exDAO existió en el pasado una relación de afectividad, marcada, según el texto, por una "asimetría de poder institucional manifiesta" debido a la posición jerárquica de González.

Defensa del exDAO

A la salida del juzgado, José Ángel González ha reiterado su versión y ha atribuido la denuncia a motivos personales: "Me han destrozado la vida personal y profesional por maldad".

El exresponsable policial ha sostenido que la denunciante actuó por no haber logrado "pretensiones profesionales y personales", y ha insistido en que los hechos que se le imputan no se produjeron.

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