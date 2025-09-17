Noticias de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

El segundo día de ofensiva total sobre Gaza, la reunión de Netanyahu con Trump, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Segundo día de ofensiva total sobre Gaza

Es la segunda noche de ofensiva total sobre la ciudad de Gaza y las bombas siguen cayendo a la vez que los tanques de Israel ya recorren sus calles. Solo en estas primeras horas han muerto un centenar de palestinos, mientras miles de gazatíes tratan de huir como pueden en un éxodo sin fin. El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses.

Netanyahu se reunirá con Trump

Situación límite en ciudad de Gaza. Ante la segunda noche de ofensiva total sobre la ciudad, miles de gazatíes tratan de huir como pueden en un éxodo sin fin. El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses. Por su parte, Netanyahu ha anunciado que en los próximos días se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca. "Me ha invitado a la Casa Blanca, esto será dentro de dos semanas, el lunes, después de mi discurso en la ONU", explicaba.

