Noticias hoy

miércoles 17 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025 | Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

El segundo día de ofensiva total sobre Gaza, la reunión de Netanyahu con Trump, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Segundo día de ofensiva total sobre Gaza

Es la segunda noche de ofensiva total sobre la ciudad de Gaza y las bombas siguen cayendo a la vez que los tanques de Israel ya recorren sus calles. Solo en estas primeras horas han muerto un centenar de palestinos, mientras miles de gazatíes tratan de huir como pueden en un éxodo sin fin. El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses.

Netanyahu se reunirá con Trump

Situación límite en ciudad de Gaza. Ante la segunda noche de ofensiva total sobre la ciudad, miles de gazatíes tratan de huir como pueden en un éxodo sin fin. El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses. Por su parte, Netanyahu ha anunciado que en los próximos días se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca. "Me ha invitado a la Casa Blanca, esto será dentro de dos semanas, el lunes, después de mi discurso en la ONU", explicaba.

Gabriel, testigo del atropello a una bebé y su madre en Calpe: "El padre me dio al bebé, que respiraba un poco irregular"

Gabriel, testigo del atropello de Calpe

Sociedad

Mohamed Imad

Un joven palestino que ha conseguido salir de Gaza y se encuentra en España: "Mi novia fue asesinada junto a toda su familia"

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

Esperanza Aguirre

Efemérides de hoy 17 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de septiembre?

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo,
CONFLICTO ISRAEL

La comunidad judía española denuncia una campaña de odio: "Es una situación de acoso y miedo"

Autopista de Tenerife
Imprudencias

Un conductor, "cazado" a más de 220 kilómetros por hora en una autopista de Tenerife

La familia del joven británico desaparecido en Gran Canaria sigue buscando respuestas
Canarias

Los enigmas de la desaparición en Gran Canaria del joven británico James Nunan hace dos meses

Su padre y su hermana se han trasladado a la isla para tratar de resolver el misterio de su desaparición.

Bilbao se suma por primera vez a la carrera solidaria Ponle Freno
Carrera popular

Bilbao acoge este domingo por primera vez la carrera solidaria Ponle Freno para promover la seguridad vial

Bilbao se suma por primera vez a la carrera solidaria Ponle Freno, una iniciativa impulsada por Atresmedia y Fundación AXA que busca concienciar sobre la seguridad vial y recaudar fondos para apoyar a víctimas de accidentes de tráfico.

Redes sociales

El abuso de las redes sociales empeora la salud mental de los jóvenes y dispara los casos de autolesiones y suicidios

Incendio del restaurante 'Ñaño Madrid'

Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves, en el incendio de un restaurante de Chamberí

Un médico de espaldas

Detenido un médico en Girona por agredir sexualmente a una paciente vulnerable

