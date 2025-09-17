Efemérides de hoy 17 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de septiembre?

Hoy, 17 de septiembre, pero de hace 13 años, en 2012, Esperanza Aguirre anuncia su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras 29 años en primera línea. En rueda de prensa y entre lágrimas, la militante del PP aseguraba que había sido una decisión muy dura y que se debía a motivos personales, entre ellos el cáncer de mama que le diagnosticaron un año atrás, además de la consolidación del proyecto político en Madrid. También dejaba claro que no abandonaba por completo la política.

En su comparecencia, anunciaba que su sustituto al frente de la presidencia de la Comunidad sería Ignacio González, hasta ese momento su vicepresidente, del que decía que era “la persona con más experiencia y mejor dotada para el cargo”.

Después de este impasse, volvió a la primera línea política en las elecciones municipales de 2015. Aunque ganó las elecciones, no logró su objetivo. Sería Manuela Carmena, candidata de “Ahora Madrid”, quien tomaría el bastón de mando en el Ayuntamiento de la capital. En febrero de 2016 anunció una nueva dimisión, esta vez como presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, al verse salpicada por la operación anticorrupción “Púnica”. Finalmente, en abril de 2017, presentaba su tercera dimisión, esta vez como concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, tras el encarcelamiento de Ignacio González por su implicación en el Caso Lezo.

Un 17 de septiembre, pero de 2011, comienza en Nueva York el movimiento “Occupy Wall Street” en protesta contra la desigualdad económica en Estados Unidos. Los manifestantes montaron tiendas de campaña en el Zuccotti Park, cerca de la sede de la Bolsa. Bajo el lema “Somos el 99%”, hacían alusión a la concentración de riqueza en el 1% de la población. Tras tensiones internas que debilitaron el movimiento y redujeron el número de ocupantes, la policía de Nueva York desmanteló el campamento el 15 de noviembre de 2011, apenas dos meses después.

¿Qué pasó el 17 de septiembre?

1497.- La Corona de Castilla conquista Melilla.

1787.- El Congreso de Estados Unidos ratifica la Constitución.

1925.- La pintora Frida Kahlo sufre un grave accidente de autobús, hecho que condicionó su vida y su obra.

1964.- Inauguración del Museo Nacional de Antropología de México.

1978.- Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz entre Egipto e Israel, bajo la mediación de Estados Unidos.

2001.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la adhesión de China.

2018.- La golfista Celia Barquín Arozamena, de 22 años, aparece asesinada en un campo de golf de Ames (Iowa, Estados Unidos).

2021.- El gobierno talibán de Afganistán sustituye el Ministerio de la Mujer por uno para la Virtud y la Prevención del Vicio.

¿Quién nació el 17 de septiembre?

1749.- Agustín Cea Bermúdez, pintor y crítico de arte.

1857.- Konstantín Tsiolkovski, físico ruso, conocido como el “padre de la cosmonauta” por sus trabajos para poner en órbita el primer satélite y los primeros viajes espaciales.

1928.- Roddy McDowall, actor británico.

1929.- Stirling Moss, piloto de automovilismo.

1931.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.

1950.- Narendra Modi, primer ministro de India.

1958.- Nancho Novo, actor.

1960.- Damon Hill, piloto de automovilismo.

1968.- Anastasia, cantante y compositora.

¿Quién murió el 17 de septiembre?

1980.- Anastasio Somoza, expresidente de Nicaragua.

1994.- Karl Popper, filósofo británico.

2002.- Edvaldo Alves de Santa Rosa “Dida”, futbolista brasileño.

2020.- Robert Gore, químico estadounidense.

2023.- Pepe Domingo Castaño, periodista.

¿Qué se celebra el 17 de septiembre?

Hoy, 17 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente.

Horóscopo del 17 de septiembre

Los nacidos el 17 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 17 de septiembre

Hoy, 17 de septiembre, se celebran los santos Roberto Belarmino, Hildegarda, Lamberto, Columba y Reinaldo.