Noticias de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, o el juicio al fiscal general del Estado, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025.

Comparecencia de Sánchez en el Congreso

Pedro Sánchez comparece en el Congreso. El objetivo del PP es que hable de los presuntos casos de corruptos. En principio, hablará para informar de las últimas cumbres internacionales y del progreso de los servicios públicos del país.

Juicio al fiscal general del Estado

Llegó el día para el fiscal general. Hoy declara en el Supremo. Hay mucho interés en saber si podrá despejar las dudas sobre él. Y se enfrenta, además, al testimonio de los 12 agentes de la UCO que registraron su despacho. Consideran que García Ortiz tuvo una participación preeminente en la filtración. No, así, los periodistas que declararon ayer.

Estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2025

Durante la mañana se dará a conocer el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, el sorteo más esperado del año que reparte miles de premios e ilusiones en medio de las vacaciones navideñas.

Desde la web de Antena 3 Noticias podrás seguir en directo el estreno con toda la información del sorteo, minuto a minuto.

