sociedad
Noticias de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, o el juicio al fiscal general del Estado, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025.

Comparecencia de Sánchez en el Congreso

Pedro Sánchez comparece en el Congreso. El objetivo del PP es que hable de los presuntos casos de corruptos. En principio, hablará para informar de las últimas cumbres internacionales y del progreso de los servicios públicos del país.

Juicio al fiscal general del Estado

Llegó el día para el fiscal general. Hoy declara en el Supremo. Hay mucho interés en saber si podrá despejar las dudas sobre él. Y se enfrenta, además, al testimonio de los 12 agentes de la UCO que registraron su despacho. Consideran que García Ortiz tuvo una participación preeminente en la filtración. No, así, los periodistas que declararon ayer.

Estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2025

Durante la mañana se dará a conocer el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, el sorteo más esperado del año que reparte miles de premios e ilusiones en medio de las vacaciones navideñas.

Desde la web de Antena 3 Noticias podrás seguir en directo el estreno con toda la información del sorteo, minuto a minuto.

Un pueblo catalán acogerá el primer cementerio 'feng shui' de España

Cementerio feng shui en España

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

El estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital'

Uno de cada tres estudiantes consume pornografía y nueve de cada diez tiene móvil antes de los 16

Dos policías reciben una paliza en Alcalá de Henares: "Ahora no estáis fuera de servicio, ratas"

El sistema de las pulseras antimaltrato sufre una caída durante varias horas

Condenado un padre de A Coruña por mantener a sus hijos entre pulgas, insultarles y darles con el cinturón: "Yo soy así"

Los niños, de 9 y 5 años, sufrían maltrato y vejaciones por parte de su padre durante las visitas de fin de semana. Permanecían hacinados en una chabola, sin alimentación adecuada e incluso sin medicación.

La Iglesia crea un cuestionario para saber qué piensan de ella: ¿Por qué no vas a misa?

Conocer sus debilidades y sus fortalezas, éste es el objetivo de la Diócesis Tui-Vigo. Para ello ha creado ocho cuestionarios para acercarse a los fieles y hacer una radiografía de la situación actual de la Iglesia.

Un pueblo catalán acogerá el primer cementerio 'feng shui' de España

Pasan a disposición judicial los tres detenidos por una agresión sexual grupal en Cartaya (Huelva)

Una mujer denuncia una violación grupal en un garaje abandonado de Cartaya: hay tres hombres detenidos

Un nuevo radar de velocidad 'caza' en San Sebastián a 16 infractores por minuto

