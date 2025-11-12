Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: descubre el spot del sorteo de lotería más esperado del año

Desde los meses de verano ya se pueden ver largas colas en las aministraciones de Lotería más conocidas del país, como Doña Manolita en Madrid, para conseguir los primeros décimos del sorteo más esperado del año y el que más ilusión reparte, el de la Lotería de Navidad de cada 22 de diciembre. Pero si hay un momento que 'marca' el pistoletazo de salida de esta tradición tan arraigada en España, es el del estreno del anuncio de la Lotería de Navidad. Cada año esperamos con ganas este día, que ya ha llegado. Aquí te contamos en directo todas las novedades sobre el spot, que estrá disponible a partir de las 10:30 horas de hoy.

Si aún no has dedcidio qué número comprar para jugar en el Sorteo Extraordinario de Navidad, todavía tienes tiempo para hacerlo, aunque no te despistes mucho porque es el sorteo más ansiado del año. Si no sabes con qué número participar en el sorteo, recuerda que en Antena 3 Noticias te ayudamos con El Rastreador de la Suerte, la herramienta que elige un número para ti.

Ahora sí, ¿con qué historia nos sorprenderá este 2025 Loterías y Apuestas del Estado? Te recordamos que aquí puedes seguir en directo el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad.