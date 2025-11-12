Lotería de Navidad
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: descubre el spot del sorteo de lotería más esperado del año
El 22 de diciembre, día en el que se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad, está a la vuelta de la esquina. Sigue aquí todas las novedades acerca del anuncio de la Lotería de Navidad 2025 que se estrena hoy.
Publicidad
Desde los meses de verano ya se pueden ver largas colas en las aministraciones de Lotería más conocidas del país, como Doña Manolita en Madrid, para conseguir los primeros décimos del sorteo más esperado del año y el que más ilusión reparte, el de la Lotería de Navidad de cada 22 de diciembre. Pero si hay un momento que 'marca' el pistoletazo de salida de esta tradición tan arraigada en España, es el del estreno del anuncio de la Lotería de Navidad. Cada año esperamos con ganas este día, que ya ha llegado. Aquí te contamos en directo todas las novedades sobre el spot, que estrá disponible a partir de las 10:30 horas de hoy.
Si aún no has dedcidio qué número comprar para jugar en el Sorteo Extraordinario de Navidad, todavía tienes tiempo para hacerlo, aunque no te despistes mucho porque es el sorteo más ansiado del año. Si no sabes con qué número participar en el sorteo, recuerda que en Antena 3 Noticias te ayudamos con El Rastreador de la Suerte, la herramienta que elige un número para ti.
Ahora sí, ¿con qué historia nos sorprenderá este 2025 Loterías y Apuestas del Estado? Te recordamos que aquí puedes seguir en directo el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad.
Más Noticias
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: así fue el spot de 2022
El spot del año 2022 contaba tres historias extraordinarias.
Una de esas fue 'Vika', pero también la del pescador que se encuentra con un décimo de la lotería premiado y lo entrega a su dueña, además de la historia de Esteban, un pastor que recorre un viaje acompañado de sus ovejas para compartir su décimo con un vecino que ingresado en el hospital.
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: retrocedemos hasta 2023
En nuestro repaso por los mejores anuncios de la Lotería de Navidad, no podemos olvidarnos del spot de hacee dos años.
En 2023, el lema del anuncio de la Lotería de Navidad fue 'No hay mayor suerte que la de tenernos'. En este caso, se contaba la historia de una chica que apenas tenía tiempo durante la época navideña y se olvida comprar el décimo de Lotería de Navidad que le ha pedido su padre.
Pide un deseo: que desaparezca todo el mundo ¡y se cumple! Cuando despierta está todo vacío y entra en una administración de Lotería y compra el décimo para su padre.
24 horas más tarde, todo regresa a la normalidad y ella avisa a su padre de que al fin pudo conseguir el boleto. "¿El décimo? El décimo es para esto, para estar juntos", le contesta él.
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: la historia del spot de 2024
Hoy es el día ideal para recuperar esos anuncios de la Lotería de Navidad que nos han emocionado otros años.
En este caso, retrocedemos hasta 2024, donde el spot cuenta la historia de Julián, un hombre que acude a una administración a comprar un décimo de Navidad, pero cuando una reportera le pregunta con quién quiere compartirlo, él no tiene a nadie.
Es ahí cuando comienza una campaña por redes sociales de gente que empieza a mandarle mensajes para compartir con él, la magia de la Navidad.
De esta manera, se construye una auténtica red en la que miles de desconocidos se unen por una buena causa. Compartir el décimo con Julián.
Cuando llega el 22 de diciembre y los ganadores del Gordo empiezan a salir por televisión, hay un mensaje que a Julián le llega al corazón: "Esto también es tuyo, Julián".
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: décimo del sorteo
Lo más importante para el sorteo de la Lotería de Navidad es tener un décimo con el que jugar.
El décimo de Lotería de Navidad 2025 cuesta, como cada año, 20 euros.
Esto quiere decir que cada billete, que son diez décimos del mismo número, tiene un precio de 200 euros.
Recuerda que con nuestro rastreador de la suerte puedes encontrar tu número para el Sorteo Extraordinario de Navidad.
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: 198 millones de décimos para el sorteo del 22 de diciembre
¡Los turrones en los supermercados y el Sorteo Extraordinario de Navidad a la vuelta de la esquina!
Hoy vivimos el pistoletazo de salidad a la época más especial del año para muchos.
Debes saber que para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 se han puesto a la venta 198 millones de décimos que repartirán 2.772 millones de euros en premios.
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: el spot del año pasado
Ante el estreno de una de las campañas publicitarias más esperadas del año, hoy recordamos cómo fue el anuncio de la Lotería de Navidad del año pasado.
El spot de 2024 nos contaba la historia deJulián, que no tenía con quien compartir el premio.
Las historias de este campaña suelen ser muy emotivas y giran alrededor del concepto de 'compartir'. Por el momento, no conocemos detalles sobre la temática de este año.
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: 22 de diciembre, Sorteo Extraordinario de Navidad
El sorteo de la Lotería de Navidad es el más esperado del año. Cada 22 de diciembre, la ilusión toma las calles de cada ciudad española que espera con ansias al Gordo de la Navidad.
Ya no queda nada para volver a vivir ese día tan emotivo, pero antes conocemos la hisotira de este esperado anuncio.
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo: ¿A qué hora se estrena el spot?
A partir de las 10:30 horas de hoy conoceremos el anuncio más esperado del año.
Será el presidente de SELAE quien estrene el spot desde la Real Casa de la Moneda, en Madrid.
¡Muy atento, te lo contamos todo!
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025 en directo
¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2025.
¡Ahora sí! La Navidad está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es tu apuesta para este año? ¿Con qué hisotira nos sorprenderá Loterías y Apuestas del Estado? ¡Estamos a punto de descubrirlo!
Publicidad