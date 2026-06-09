Noticias de hoy, martes 9 de junio de 2026

El discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados todavía retumba en el ambiente mientras el Pontífice deja Madrid por Barcelona.

Noche de incendios

Las llamas devoran las naves de una cooperativa en Lleida, más de 30 dotaciones de bomberos han trabajado toda la madrugada para estabilizar el fuego. Noche complicada también en Valladolid por el aparatoso incendio provocado al estallar una bombona. No hay daños personales, además, preocupa un incendio forestal declarado en Huelva donde hay más de 360 ​​vecinos desalojados.

El "golazo" del Papa

El Papa se ha venido arriba en el Bernabéu, ante 80.000 fieles. Era uno de los actos más esperados de su paso por Madrid. Se le ha visto especialmente feliz. También cuando Florentino Pérez le ha regalado una camiseta del Real Madrid con su nombre tras confesarse seguidor del equipo.

El Papa se despide de Madrid y va a Barcelona

El Papá se despide hoy de Madrid. Su último acto, un encuentro con 18.000 voluntarios. Después pondrá rumbo a Barcelona. La Guardia Civil ya ha revisado el avión en el volará a una ciudad preparada para recibirle. Llegará en torno al mediodía. El acto más multitudinario será en el Estadio Olímpico.

Aplauso histórico en el Congreso

Aplauso histórico. Más de siete minutos de ovación a León XIV en el Congreso. En su discurso, el Papa ha reivindicado los derechos de los migrantes. Ha defendido la familia tradicional, el derecho a la educación religiosa y también ha condenado el aborto y la eutanasia.

Las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia

El Papa no hizo ninguna referencia en el Congreso a las víctimas de los abusos de la Iglesia, pero sí lo ha hecho ante la Conferencia Episcopal. Ha calificado los casos de pederastia como una plaga y ha pedido que cada persona herida pueda encontrar protección y cambios reales de sanación. El Vaticano ha distribuido únicamente estas fotos de ese encuentro solo con seis víctimas de la pederastia.