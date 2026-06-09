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Noticias de hoy, martes 9 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 9 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 9 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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El discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados todavía retumba en el ambiente mientras el Pontífice deja Madrid por Barcelona.

Noche de incendios

Las llamas devoran las naves de una cooperativa en Lleida, más de 30 dotaciones de bomberos han trabajado toda la madrugada para estabilizar el fuego. Noche complicada también en Valladolid por el aparatoso incendio provocado al estallar una bombona. No hay daños personales, además, preocupa un incendio forestal declarado en Huelva donde hay más de 360 ​​vecinos desalojados.

El "golazo" del Papa

El Papa se ha venido arriba en el Bernabéu, ante 80.000 fieles. Era uno de los actos más esperados de su paso por Madrid. Se le ha visto especialmente feliz. También cuando Florentino Pérez le ha regalado una camiseta del Real Madrid con su nombre tras confesarse seguidor del equipo.

El Papa se despide de Madrid y va a Barcelona

El Papá se despide hoy de Madrid. Su último acto, un encuentro con 18.000 voluntarios. Después pondrá rumbo a Barcelona. La Guardia Civil ya ha revisado el avión en el volará a una ciudad preparada para recibirle. Llegará en torno al mediodía. El acto más multitudinario será en el Estadio Olímpico.

Aplauso histórico en el Congreso

Aplauso histórico. Más de siete minutos de ovación a León XIV en el Congreso. En su discurso, el Papa ha reivindicado los derechos de los migrantes. Ha defendido la familia tradicional, el derecho a la educación religiosa y también ha condenado el aborto y la eutanasia.

Las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia

El Papa no hizo ninguna referencia en el Congreso a las víctimas de los abusos de la Iglesia, pero sí lo ha hecho ante la Conferencia Episcopal. Ha calificado los casos de pederastia como una plaga y ha pedido que cada persona herida pueda encontrar protección y cambios reales de sanación. El Vaticano ha distribuido únicamente estas fotos de ese encuentro solo con seis víctimas de la pederastia.

Noche de incendios con un fuego que obliga a desalojar a más de 365 vecinos en Huelva y actuaciones de Bomberos en Lleida y Valladolid

Imagen del incendio de Lleida.

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Sociedad

El papa León XIV.

Última hora de la visita del papa León XIV a España en directo: El Pontífice se despide de Madrid para viajar este mediodía a Barcelona

Patrulla de la Ertzaintza

La Ertzaintza busca a una adolescente de 13 años desaparecida desde el domingo en Bilbao

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 9 de junio de 2026

Análisis de la visita del Papa León XIV.
Análisis de la visita del Papa León XIV

Las 3 ideas que deja en Madrid el Papa León XIV: "Creo que está sorprendiendo a mucha gente que no le había escuchado"

Asistentes al acto del Papa León XIV en el Bernabéu
Visita del Papa León XIV

Madrid se vuelca con el Papa León XIV y ya espera su regreso

Imagen del incendio de Lleida.
Incendios

Noche de incendios con un fuego que obliga a desalojar a más de 365 vecinos en Huelva y actuaciones de Bomberos en Lleida y Valladolid

Más de 250 efectivos trabajan en la zona afectada por el incendio declarado en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en la provincia de Huelva.

El primer ministro británico, Boris Johnson
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Efemérides de hoy 9 de junio: ¿Qué pasó el 9 de junio?

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Imagen del papa León XIV, ovacionado tras el esperado e histórico discurso en el Congreso

León XIV pide al Congreso respetar la "dignidad humana" y alejarse de la "cultura del descarte"

Bingo jubilados

Una denuncia pone fin al bingo de 20 céntimos de unos jubilados y ahora piden cambiar la ley en el parlamento vasco

El papa Léon XIV durante la visita a la catedral de la Almudena

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