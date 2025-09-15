Encuentran un segundo cadáver entre los escombros tras la explosión de gas en Vallecas

El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado este lunes en los escombros de la explosión de gas que tuvo lugar el sábado en Puente de Vallecas y que, contando con este nuevo fallecimiento, se ha cobrado la vida de dos personas y 25 heridos de diversa consideración.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal localizaron a un varón bajo una zona de escombros muy compactada en el bar de la calle Manuel Maroto. La búsqueda se reactivó este mismo lunes después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia de una persona desaparecida sobre las 15:00 de la tarde.

Después de que no se encontrara a esta persona se envió a la Unidad especial de Guías Caninos de la Policía Nacional al lugar de los hechos y minutos después los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre.

¿Por qué se produjo la explosión?

Por otra parte, la Policía Nacional apunta a una acumulación de gas en un bajo como causa de la explosión. En un principio se sospechaba de un bar cercano, pero los investigadores han confirmado que el foco estaba en un local que ha sido reconvertido en vivienda y donde se estaban realizando obras.

El suceso ha dejado ya dos fallecidos y más de una veintena de heridos, dos de ellos siguen en estado grave. La primera víctima mortal era un hombre de 52 años que se encontraba trabajando en el bajo en el momento en el que se produjo la explosión. Según han confirmado los agentes, fue en ese espacio en el que se produjo la acumulación de gas que terminó provocando el siniestro.

Antena 3 habla con la dueña del bar afectado

En Antena 3 Noticias hablamos con Carmela Jauregui, la dueña del bar afectado quien, al igual que los vecinos, continúa conmocionada. Un día después, Carmela aseguraba encontrarse "en blanco" al no recordar lo ocurrido tan solo un día antes. Además, precisa que "lo único que recuerdo es un sonido muy fuerte, salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com