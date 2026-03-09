¿Qué es la lluvia negra que cubre el cielo de Teherán?

Por primera vez desde que estalló la guerra en Oriente Próximo Israel ha atacado depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas como almacenes en el sur y el oeste de la ciudad. Este ataque ha provocado al menos cuatro muertes, obligando a racionar la gasolina a 20 litros por persona al día.

Los bombardeos dejan además un curioso fenómeno en los cielos de la capital iraní. Desde el pasado domingo la ciudad se encuentra envuelta en una especie de nube tóxica, mezcla de la lluvia y del humo. Además de esta molesta nube, los bombardeos provocaron incendios de gran magnitud que liberaron humo y residuos de crudo, generando precipitaciones oscuras sobre la capital iraní y densas columnas de humo.

"Parecía que llovía gasolina"

Una de las instalaciones más afectadas ha sido el Depósito de Petróleo del Noroeste de Teherán situado en el barrio de Shahran, donde a media mañana continuaba un fuego que emitía una columna de humo que parecía infinita.

Israel ha alcanzado ya 400 objetivos militares en el oeste y centro de Irán, que raciona la gasolina. Los vecinos de la zona comentaban que la sensación que general al ver la nube era que estaba lloviendo gasolina.

La ciudad lleva nueve días sufriendo constantes bombardeos de Estados Unidos e Israel, y que ahora está cubierto por restos de ceniza y productos químicos.

